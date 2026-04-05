कुल्लू में दर्दनाक हादसा, पर्यटकों से भरी ट्रैवलर खाई में गिरी, 4 की मौत और कई घायल

Kullu Accident News: घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस, दमकल विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं और संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. स्थानीय लोगों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई.
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Kullu Accident News: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के बंजार उपमंडल में औट-लुहरी-सैंज राष्ट्रीय राजमार्ग-305 पर सोझा के पास शनिवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया. पर्यटकों से भरी एक ट्रैवलर गाड़ी अचानक सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, वाहन में कुल 22 लोग सवार थे, जिनमें 20 वयस्क और 2 बच्चे शामिल थे. हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें 2 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 18 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया है.
घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस, दमकल विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं और संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. स्थानीय लोगों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई.
घायलों को तुरंत नागरिक अस्पताल बंजार में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है. गंभीर रूप से घायलों को आगे रेफर किया जा रहा है। अभी भी लापता लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है.
बताया जा रहा है कि पर्यटक जलोड़ी जोत से घूमकर लौट रहे थे, तभी अचानक मौसम खराब हो गया. सड़क की खराब स्थिति और फिसलन के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा, जिससे यह भीषण हादसा हो गया.
हादसा इतना भयावह था कि ट्रैवलर के परखच्चे उड़ गए। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और राहत कार्य तेज़ी से जारी है.
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे रेस्क्यू कार्य में सहयोग करें और अनावश्यक भीड़ से बचें.