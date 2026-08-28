महिला मोर्चा ने सफाई कर्मचारियों को बांधी राखी, PM मोदी के समरसता संदेश को दिया बढ़ावा

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Kullu News: रक्षाबंधन के त्योहार के मौके पर कुल्लू जिला में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान कुल्लू शहर की सफाई व्यवस्था में जुटे सफाई कर्मचारियों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया. कार्यक्रम का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने और उन्हें प्रोत्साहित करना रहा.
भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश सचिव मनीषा सूद ने कहा कि कुल्लू शहर की सफाई व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सफाई कर्मचारी दिन-रात मेहनत करते हैं. वे सुबह से ही अपने घरों से निकलकर शहर की सफाई व्यवस्था में जुट जाते हैं और कई बार त्योहारों पर भी अपने परिवार के साथ मौजूद नहीं रह पाते.
उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए रक्षाबंधन की संध्या से पहले उन्हें राखी बांधी गई. उन्होंने कहा कि इस पहल के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए जा रहे समरसता के संदेश को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है.
महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक गतिविधियों पर जोर
मनीषा सूद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में भी काम कर रही है. प्रदेश अध्यक्ष डेज़ी ठाकुर के दिशा-निर्देशों के बाद कुल्लू में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया.
उन्होंने कहा कि कुल्लू जिला में सफाई कर्मचारी बेहतरीन कार्य कर रहे हैं और उनके योगदान को सम्मान देने तथा मनोबल बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम किया गया.
‘त्योहार पर राखी मिलने से सफाई कर्मचारियों में खुशी’
वहीं, सफाई सुपरवाइजर सूर्या शर्मा ने कहा कि सफाई कर्मचारी दिन-रात शहर की सफाई व्यवस्था को संभालने में लगे रहते हैं. कई बार त्योहारों के दौरान भी वे अपने परिवार के पास नहीं जा पाते.
उन्होंने कहा कि महिलाku मोर्चा की ओर से सफाई कर्मचारियों के लिए रक्षाबंधन का आयोजन किए जाने से उनमें खुशी का माहौल है. उन्होंने बताया कि कुल्लू शहर में कई सफाई कर्मचारी बाहरी राज्यों से आकर काम कर रहे हैं और वे त्योहारों पर अपने घर नहीं जा पाते. ऐसे में महिला मोर्चा की ओर से उन्हें राखी बांधना उनके लिए खुशी का पल रहा.
सूर्या शर्मा ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से समाज के पिछड़े तबके का मनोबल बढ़ता है और उन्हें बेहतर तरीके से काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है.