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महिला मोर्चा ने सफाई कर्मचारियों को बांधी राखी, PM मोदी के समरसता संदेश को दिया बढ़ावा

Kullu News: कुल्लू में भाजपा महिला मोर्चा ने सफाई कर्मचारियों को राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाया. मनीषा सूद ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना और PM मोदी के समरसता संदेश को आगे बढ़ाना है.

Reported ByManpreet Singh
Published: Aug 28, 2026, 01:53 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 01:53 PM IST
महिला मोर्चा ने सफाई कर्मचारियों को बांधी राखी, PM मोदी के समरसता संदेश को दिया बढ़ावा

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