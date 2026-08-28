महिला मोर्चा ने सफाई कर्मचारियों को बांधी राखी, PM मोदी के समरसता संदेश को दिया बढ़ावा

उन्होंने कहा कि महिलाku मोर्चा की ओर से सफाई कर्मचारियों के लिए रक्षाबंधन का आयोजन किए जाने से उनमें खुशी का माहौल है. उन्होंने बताया कि कुल्लू शहर में कई सफाई कर्मचारी बाहरी राज्यों से आकर काम कर रहे हैं और वे त्योहारों पर अपने घर नहीं जा पाते. ऐसे में महिला मोर्चा की ओर से उन्हें राखी बांधना उनके लिए खुशी का पल रहा.