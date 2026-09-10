कुल्लू की समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरी बीजेपी, भूतनाथ पुल पर किया प्रदर्शन

भाजपा नेताओं ने सरवरी क्षेत्र की खराब सड़क और भूतनाथ पुल की स्थिति को लेकर सवाल उठाए. उनका आरोप है कि सरवरी में सड़क की हालत पिछले करीब चार वर्षों से खराब है, जबकि भूतनाथ पुल को अब तक बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह बहाल नहीं किया गया है. इससे स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.