कुल्लू की समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरी बीजेपी, भूतनाथ पुल पर किया प्रदर्शन

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Kullu News: कुल्लू विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर भाजपा ने सरकार और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. कुल्लू भाजपा मंडल की ओर से वीरवार को शहर की समस्याओं को लेकर धरना-प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शन ढालपुर से शुरू होकर भूतनाथ पुल तक पहुंचा, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.
भाजपा नेताओं ने सरवरी क्षेत्र की खराब सड़क और भूतनाथ पुल की स्थिति को लेकर सवाल उठाए. उनका आरोप है कि सरवरी में सड़क की हालत पिछले करीब चार वर्षों से खराब है, जबकि भूतनाथ पुल को अब तक बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह बहाल नहीं किया गया है. इससे स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
भूतनाथ पुल को लेकर बीजेपी ने उठाए सवाल
प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेता नरोत्तम ठाकुर ने कहा कि भूतनाथ पुल पिछले चार वर्षों से बड़े वाहनों के लिए बहाल नहीं हो पाया है. उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र के लोगों को रोजाना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
नरोत्तम ठाकुर ने कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक लोगों को नए विकास कार्यों के सपने दिखा रहे हैं, जबकि धरातल पर समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं.
भाजपा नेता ने दावा किया कि हाल ही में विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने भूतनाथ पुल का निरीक्षण किया और लोगों को नए पुल के निर्माण की बात कही. नरोत्तम ठाकुर का आरोप है कि मौजूदा सरकार और विधायक पूर्व में भाजपा शासन के दौरान शुरू किए गए कार्यों का ही उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं.
हर मंडल में प्रदर्शन की तैयारी
नरोत्तम ठाकुर ने कहा कि भाजपा विकास कार्यों के खिलाफ नहीं है. यदि विधायक सुंदर सिंह ठाकुर क्षेत्र के लिए अच्छा काम करते हैं तो पार्टी उनका सहयोग करेगी. हालांकि उन्होंने विधायक से जनता को कथित तौर पर झूठे वादों में न उलझाने की अपील की.
भाजपा ने संकेत दिया है कि कुल्लू विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आंदोलन को आगे भी जारी रखा जाएगा. पार्टी के अनुसार आने वाले दिनों में कुल्लू जिला के अलग-अलग मंडलों में धरना-प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे. इन प्रदर्शनों के जरिए सड़क, पुल और अन्य स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा.