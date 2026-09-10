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कुल्लू की समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरी बीजेपी, भूतनाथ पुल पर किया प्रदर्शन

BJP Protest: कुल्लू की सड़कों और भूतनाथ पुल की समस्या को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया. नरोत्तम ठाकुर ने विधायक सुंदर सिंह ठाकुर पर विकास को लेकर सवाल उठाए.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 10, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 02:52 PM IST
कुल्लू की समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरी बीजेपी, भूतनाथ पुल पर किया प्रदर्शन

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