/राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर कुल्लू में कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

चढ़ावा मामले की निष्पक्ष जांच की मांग

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान से जुड़ा मामला करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है. ऐसे में पूरे मामले की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए. उनका कहना था कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस देशभर में इस मुद्दे को लेकर आंदोलन तेज करेगी.