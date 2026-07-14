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राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर कुल्लू में कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

कुल्लू में राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया. ढालपुर से हनुमान मंदिर तक रैली निकालकर निष्पक्ष जांच की मांग की और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 14, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 03:22 PM IST
राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर कुल्लू में कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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