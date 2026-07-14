/राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर कुल्लू में कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

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Kullu News: अयोध्या राम मंदिर के कथित चढ़ावा गड़बड़ी मामले को लेकर कुल्लू में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय ढालपुर में जिला कुल्लू कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता ढालपुर से हनुमान मंदिर तक मार्च करते हुए पहुंचे, जहां भजन-कीर्तन कर विरोध जताया गया.
चढ़ावा मामले की निष्पक्ष जांच की मांग
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान से जुड़ा मामला करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है. ऐसे में पूरे मामले की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए. उनका कहना था कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस देशभर में इस मुद्दे को लेकर आंदोलन तेज करेगी.
केंद्र सरकार पर साधा निशाना
जिला कांग्रेस अध्यक्ष सेस राम आजाद ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस मामले में अब तक कोई ठोस जांच शुरू नहीं कर पाई है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि जनता निष्पक्ष जांच चाहती है, तो जांच में देरी की वजह स्पष्ट होनी चाहिए.
उन्होंने आरोप लगाया कि यदि किसी भी स्तर पर अनियमितता हुई है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई की जानी चाहिए.
आस्था और पारदर्शिता पर दिया जोर
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था सर्वोपरि है और चढ़ावे के प्रबंधन में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए. उनका कहना था कि मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान की सुरक्षा और उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी संबंधित संस्थाओं की है.
आंदोलन जारी रखने की चेतावनी
कांग्रेस ने कहा कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई तो पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध जारी रखेगी और इस मुद्दे को लेकर आगे भी आंदोलन करेगी.