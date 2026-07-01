/ढालपुर अस्पताल विवाद: डॉक्टरों का प्रदर्शन, स्टाफ की सुरक्षा की मांग; भीड़ जुटाने वालों पर कार्रवाई की उठी मांग

मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने जताई चिंता

हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन, कुल्लू के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र कोहली ने कहा कि अस्पताल में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटने से डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों में भय का माहौल बन गया था. उनका कहना है कि ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या कर्मचारियों के साथ मारपीट की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था.