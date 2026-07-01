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ढालपुर अस्पताल विवाद: डॉक्टरों का प्रदर्शन, स्टाफ की सुरक्षा की मांग; भीड़ जुटाने वालों पर कार्रवाई की उठी मांग

कुल्लू के ढालपुर अस्पताल में डॉ. अनु के निलंबन को लेकर डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया. मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने अस्पताल में भीड़ जुटाने वालों पर कानूनी कार्रवाई और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 01, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 05:54 PM IST
ढालपुर अस्पताल विवाद: डॉक्टरों का प्रदर्शन, स्टाफ की सुरक्षा की मांग; भीड़ जुटाने वालों पर कार्रवाई की उठी मांग
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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