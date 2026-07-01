/ढालपुर अस्पताल विवाद: डॉक्टरों का प्रदर्शन, स्टाफ की सुरक्षा की मांग; भीड़ जुटाने वालों पर कार्रवाई की उठी मांग

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Kullu News: कुल्लू के ढालपुर स्थित क्षेत्रीय अस्पताल में पिछले दो दिनों से चले घटनाक्रम के बाद डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर प्रशासन से सुरक्षा सुनिश्चित करने और अस्पताल में भीड़ एकत्र करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है.
महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. अनु के निलंबन के विरोध में क्षेत्रीय अस्पताल के डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने अस्पताल परिसर में धरना दिया. इसके बाद उन्होंने उपायुक्त (डीसी) कार्यालय और पुलिस अधीक्षक (एसपी) कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शन कर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार को भेजा.
मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने जताई चिंता
हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन, कुल्लू के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र कोहली ने कहा कि अस्पताल में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटने से डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों में भय का माहौल बन गया था. उनका कहना है कि ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या कर्मचारियों के साथ मारपीट की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था.
उन्होंने प्रशासन और पुलिस से मांग की कि अस्पताल में भीड़ एकत्र करने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षित वातावरण में अपनी सेवाएं दे सकें.
सोशल मीडिया पर छवि खराब करने का आरोप
डॉ. राजेंद्र कोहली ने कहा कि सोशल मीडिया पर डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को लेकर की जा रही टिप्पणियों से पूरा मेडिकल स्टाफ मानसिक रूप से आहत हुआ है. उन्होंने कहा कि आलोचनाओं के बावजूद डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार मरीजों की सेवा में जुटे हुए हैं.
सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग
प्रदर्शन के दौरान डॉक्टरों और कर्मचारियों ने अस्पतालों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए प्रभावी व्यवस्था करने की मांग भी उठाई. उनका कहना है कि सुरक्षित माहौल मिलने पर ही स्वास्थ्य सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित की जा सकती हैं.