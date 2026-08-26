कुल्लू के डोहलूनाला में बस-स्कूटी की जोरदार टक्कर, युवती समेत दो की मौत

Kullu News: मनाली-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर डोहलूनाला के पास मंगलवार रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार युवती समेत दो लोगों की मौत हो गई. हादसा राम परिवहन की बस और स्कूटी के बीच टक्कर से हुआ. युवती ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल युवक की क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है.