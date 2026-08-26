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कुल्लू के डोहलूनाला में बस-स्कूटी की जोरदार टक्कर, युवती समेत दो की मौत

Kullu Accident: कुल्लू के डोहलूनाला में बस और स्कूटी की टक्कर में युवती समेत दो लोगों की मौत हो गई. युवती ने मौके पर दम तोड़ा, जबकि घायल युवक की अस्पताल में मौत हुई.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 26, 2026, 03:03 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 03:03 PM IST
कुल्लू के डोहलूनाला में बस-स्कूटी की जोरदार टक्कर, युवती समेत दो की मौत

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