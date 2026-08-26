कुल्लू के डोहलूनाला में बस-स्कूटी की जोरदार टक्कर, युवती समेत दो की मौत

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Kullu News: मनाली-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर डोहलूनाला के पास मंगलवार रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार युवती समेत दो लोगों की मौत हो गई. हादसा राम परिवहन की बस और स्कूटी के बीच टक्कर से हुआ. युवती ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल युवक की क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है.
25 अगस्त की रात हुआ हादसा
पुलिस के अनुसार, 25 अगस्त की रात करीब 10 बजे 112 हेल्पलाइन के माध्यम से थाना पतलीकूहल को डोहलूनाला में सड़क दुर्घटना की सूचना मिली. सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और हादसे की जांच शुरू की.
पुलिस को दिए बयान में बस परिचालक अजय कुमार, निवासी पालमपुर, ने बताया कि वह वर्ष 2003 से राम परिवहन की बस में परिचालक के रूप में कार्यरत हैं. 25 अगस्त को वह चालक चिनू राम के साथ बस नंबर HP53A-5077 लेकर मनाली की ओर जा रहे थे.
बस से टकराई स्कूटी
परिचालक के मुताबिक, रात करीब 9:45 बजे बस डोहलूनाला टोल प्लाजा से लगभग 100 मीटर आगे मनाली की तरफ पहुंची थी. इसी दौरान सामने से एक स्कूटी तेज रफ्तार में आई और कथित तौर पर गलत दिशा में जाकर बस से टकरा गई.
बस चालक ने हादसा टालने के लिए तुरंत ब्रेक लगाए, लेकिन तब तक स्कूटी बस से टकरा चुकी थी.
युवती की मौके पर मौत, युवक ने अस्पताल में तोड़ा दम
हादसे में स्कूटी सवार कशिश पुत्री सुंदर लाल, निवासी सेहली, जिला मंडी, की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, स्कूटी पर पीछे बैठे आदित्य पुत्र पवन कुमार, निवासी त्रिफालघाट, जिला मंडी, गंभीर रूप से घायल हो गए.
घायल आदित्य को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया. दुर्घटनाग्रस्त स्कूटी का नंबर HP31D-8012 बताया गया है.
पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे
दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के शवगृह में रखा गया था. बुधवार को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने दोनों शव परिजनों को सौंप दिए.
पुलिस ने इस मामले में एफआईआर नंबर 70/2026 दर्ज की है. भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 और 106 के तहत मामला दर्ज कर हादसे के कारणों और परिस्थितियों की जांच की जा रही है.