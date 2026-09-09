कुल्लू शहर को फोरलेन से जोड़ने के लिए बनेगा डबल लेन पुल, World Bank ने किया निरीक्षण

राज्य चुनें
Kullu News: कुल्लू शहर को फोरलेन से सीधे जोड़ने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है. ब्यास नदी पर शहर के पास नए डबल लेन पुल के निर्माण की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं. इसी सिलसिले में वर्ल्ड बैंक की टीम ने अखाड़ा बाजार और भूतनाथ के पास पहुंचकर प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया.
निरीक्षण के दौरान कुल्लू सदर के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे. उन्होंने बताया कि प्रस्तावित पुल बनने से कुल्लू शहर और फोरलेन के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी. इससे बड़े वाहनों को भी फोरलेन के जरिए कुल्लू शहर तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी.
भूतनाथ पुल में तकनीकी दिक्कत
सुंदर सिंह ठाकुर ने बताया कि कुल्लू शहर को जोड़ने के लिए पहले ब्यास नदी पर भूतनाथ पुल का निर्माण किया गया था. हालांकि तकनीकी खामी के कारण फिलहाल इस पुल से केवल छोटे वाहनों की आवाजाही हो रही है.
ऐसे में अब वर्ल्ड बैंक की टीम ने नए पुल के लिए संभावित स्थानों का जायजा लिया है. प्रस्तावित डबल लेन पुल बनने के बाद कुल्लू शहर की फोरलेन से कनेक्टिविटी और मजबूत होने की उम्मीद है.
पीरड़ी पुल का काम 31 मार्च से पहले पूरा करने के निर्देश
वहीं, पीरड़ी में निर्माणाधीन पुल को भी निर्धारित समय से पहले पूरा करने की तैयारी है. विधायक ने बताया कि ठेकेदार को 31 मार्च से पहले पुल का निर्माण कार्य पूरा कर इसे जनता को समर्पित करने के निर्देश दिए गए हैं.
इस पुल के तैयार होने से फोरलेन के जरिए कुल्लू-मनाली आने वाले स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भी राहत मिलेगी. इससे ब्यास नदी के दोनों किनारों के बीच आवागमन आसान होगा और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
पर्यटकों को भी मिलेगा फायदा
नए और निर्माणाधीन पुलों से कुल्लू शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ पर्यटन को भी लाभ मिलने की उम्मीद है. फोरलेन से आने वाले पर्यटक आसानी से कुल्लू शहर होते हुए मनाली की ओर जा सकेंगे. इसके अलावा ब्यास नदी में होने वाली राफ्टिंग गतिविधियों तक पहुंच भी आसान हो सकती है.
वर्ल्ड बैंक की टीम के निरीक्षण के बाद अब प्रस्तावित डबल लेन पुल की संभावनाओं और आगे की प्रक्रिया को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं.