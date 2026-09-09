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कुल्लू शहर को फोरलेन से जोड़ने के लिए बनेगा डबल लेन पुल, World Bank ने किया निरीक्षण

ब्यास नदी पर कुल्लू शहर को फोरलेन से जोड़ने के लिए नया डबल लेन पुल बनेगा. वर्ल्ड बैंक टीम ने अखाड़ा बाजार और भूतनाथ में निरीक्षण किया.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 09, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 03:52 PM IST
कुल्लू शहर को फोरलेन से जोड़ने के लिए बनेगा डबल लेन पुल, World Bank ने किया निरीक्षण

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