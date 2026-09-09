कुल्लू शहर को फोरलेन से जोड़ने के लिए बनेगा डबल लेन पुल, World Bank ने किया निरीक्षण

पर्यटकों को भी मिलेगा फायदा

नए और निर्माणाधीन पुलों से कुल्लू शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ पर्यटन को भी लाभ मिलने की उम्मीद है. फोरलेन से आने वाले पर्यटक आसानी से कुल्लू शहर होते हुए मनाली की ओर जा सकेंगे. इसके अलावा ब्यास नदी में होने वाली राफ्टिंग गतिविधियों तक पहुंच भी आसान हो सकती है.