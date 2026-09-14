कुल्लू में गूंजे गणपति बप्पा के जयकारे, जगह-जगह सजे पंडाल; 10 दिन चलेगा उत्सव

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Kullu News: देशभर के साथ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भी सोमवार से गणपति उत्सव की शुरुआत हो गई. जिले के अलग-अलग हिस्सों में भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित कर पंडाल सजाए गए हैं. अगले 10 दिनों तक श्रद्धालु विधि-विधान से गणपति बप्पा की पूजा-अर्चना करेंगे. अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा.
कुल्लू जिला मुख्यालय ढालपुर में सोमवार को भगवान गणेश की प्रतिमाएं लेने के लिए दिनभर श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई. लोग यहां से प्रतिमाएं लेकर जिले के विभिन्न स्थानों और अपने घरों के लिए रवाना हुए. इस बार इको-फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं को लेकर भी लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला. ढालपुर में तैयार की गई इन प्रतिमाओं के निर्माण में चौक मिट्टी और वाटर कलर का इस्तेमाल किया गया है.
खोरी रोपा से गांधीनगर तक सजे पंडाल
कुल्लू शहर के खोरी रोपा, रामशिला, शीशा माटी, गांधीनगर समेत कई इलाकों में भगवान गणेश की प्रतिमाओं की स्थापना की गई है. इन स्थानों पर 10 दिनों तक पूजा, भजन-कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. अनंत चतुर्दशी के अवसर पर श्रद्धालु गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन करेंगे.
कुल्लू में रहने वाले छत्तीसगढ़ निवासी गजेंद्र वैष्णव भी हर वर्ष की तरह इस बार गणेश उत्सव मना रहे हैं. उन्होंने बताया कि वह कई वर्षों से कुल्लू में परिवार के साथ गणपति उत्सव मनाते आ रहे हैं. इस बार भी उन्होंने भगवान गणेश की प्रतिमा लेकर घर में स्थापना की है और अगले 10 दिनों तक परिवार के साथ पूजा-अर्चना करेंगे.
विशेष बच्चों के साथ मनाया जाएगा गणपति उत्सव
आश चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में भी इस बार गणपति उत्सव मनाया जा रहा है. सेंटर में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है. सेंटर में विशेष बच्चों को थेरेपी दी जाती है, ताकि वे बेहतर तरीके से सामान्य जीवन जी सकें. इस बार विशेष बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ गणपति उत्सव मनाने की तैयारी की गई है.
रामशिला में वर्षों से मनाया जा रहा गणेश उत्सव
रामशिला स्थित हनुमान मंदिर से जुड़े संत चेतन पुरी महाराज ने बताया कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है. रामशिला के हनुमान मंदिर में पिछले कई वर्षों से गणेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है. इस साल भी प्रतिमा स्थापित कर 10 दिनों तक भजन-कीर्तन और पूजा-अर्चना की जाएगी.
दो महीने से मूर्तियां तैयार कर रहे थे कारीगर
गणेश प्रतिमा बनाने वाले कारीगर डुगा राम ने बताया कि गणेश उत्सव को लेकर उन्होंने करीब दो महीने पहले से ही मूर्तियां तैयार करना शुरू कर दिया था. सोमवार को सुबह से ही श्रद्धालु उनकी दुकान पर प्रतिमाएं लेने पहुंचते रहे. उन्होंने बताया कि अब तक कुल्लू जिले में 300 से अधिक गणेश प्रतिमाएं बेची जा चुकी हैं. गणेश उत्सव के चलते इस बार कारोबार भी अच्छा रहा है.
महाराष्ट्र से कुल्लू पहुंची महिला भी मनाएंगी उत्सव
महाराष्ट्र निवासी प्रियंका चेतन पाटिल ने बताया कि उनके पति कुल्लू में काम करते हैं और वह उनसे मिलने यहां आई हैं. इस बार महाराष्ट्र के बजाय वह कुल्लू में ही गणेश उत्सव मनाएंगी. उन्होंने बताया कि परिवार ने यहां गणपति उत्सव की पूरी तैयारी कर ली है और अगले 10 दिनों तक धूमधाम से बप्पा की पूजा की जाएगी.
वहीं श्रद्धालु मनीषा भारती ने बताया कि उनका परिवार पिछले पांच वर्षों से गणेश उत्सव मनाता आ रहा है. इस साल भी परिवार के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा घर लाई गई है और अगले 10 दिनों तक विधिवत पूजा-अर्चना की जाएगी.
कुल्लू में गणपति उत्सव की शुरुआत के साथ ही जिले का माहौल भक्तिमय हो गया है. जगह-जगह सजे पंडालों में धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन से अगले 10 दिनों तक गणपति बप्पा के जयकारे गूंजते रहेंगे.