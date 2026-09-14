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कुल्लू में गूंजे गणपति बप्पा के जयकारे, जगह-जगह सजे पंडाल; 10 दिन चलेगा उत्सव

Ganesh Chaturthi 2026: कुल्लू में गणेश उत्सव की धूम शुरू हो गई है. ढालपुर समेत कई जगहों पर गणपति की प्रतिमाएं स्थापित हुईं. 10 दिनों तक पूजा और भजन-कीर्तन के बाद अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन होगा.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 14, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 05:21 PM IST
कुल्लू में गूंजे गणपति बप्पा के जयकारे, जगह-जगह सजे पंडाल; 10 दिन चलेगा उत्सव

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