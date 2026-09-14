कुल्लू में गूंजे गणपति बप्पा के जयकारे, जगह-जगह सजे पंडाल; 10 दिन चलेगा उत्सव

दो महीने से मूर्तियां तैयार कर रहे थे कारीगर

गणेश प्रतिमा बनाने वाले कारीगर डुगा राम ने बताया कि गणेश उत्सव को लेकर उन्होंने करीब दो महीने पहले से ही मूर्तियां तैयार करना शुरू कर दिया था. सोमवार को सुबह से ही श्रद्धालु उनकी दुकान पर प्रतिमाएं लेने पहुंचते रहे. उन्होंने बताया कि अब तक कुल्लू जिले में 300 से अधिक गणेश प्रतिमाएं बेची जा चुकी हैं. गणेश उत्सव के चलते इस बार कारोबार भी अच्छा रहा है.