/कुल्लू अस्पताल में प्रसूता की मौत पर बढ़ा जनाक्रोश, हजारों लोगों का डीसी कार्यालय के बाहर धरना

Kullu News: कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में प्रसूता मंजू देवी (रजनी शर्मा) की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है. न्याय की मांग को लेकर मंगलवार को बड़ी संख्या में लोग ढालपुर में एकत्र हुए और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया. लगातार बारिश के बावजूद विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की