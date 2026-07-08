/कुल्लू अस्पताल में प्रसूता की मौत पर बढ़ा जनाक्रोश, हजारों लोगों का डीसी कार्यालय के बाहर धरना

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Kullu News: कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में प्रसूता मंजू देवी (रजनी शर्मा) की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है. न्याय की मांग को लेकर मंगलवार को बड़ी संख्या में लोग ढालपुर में एकत्र हुए और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया. लगातार बारिश के बावजूद विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की
पहले एसपी कार्यालय, फिर डीसी कार्यालय का घेराव
प्रदर्शनकारी सबसे पहले एसपी कार्यालय पहुंचे और पुलिस से मामले में अब तक की कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा. संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सभी लोग डीसी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने धरना शुरू कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की.
प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि महिला की मौत के मामले में संबंधित डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए. साथ ही अस्पताल में हुए पिछले प्रदर्शन के दौरान दो युवाओं पर दर्ज मामलों को भी वापस लिया जाए.
डीसी ने अधिकारियों की बैठक बुलाई
प्रदर्शन के बीच जिला प्रशासन भी सक्रिय हो गया. बढ़ती भीड़ और स्थिति को देखते हुए उपायुक्त (डीसी) ने संबंधित अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई. प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है, जबकि प्रदर्शनकारी डीसी कार्यालय के बाहर धरने पर डटे हुए हैं.
निष्पक्ष जांच और पारदर्शिता की मांग
समाजसेवी बलदेव ठाकुर (बंटी सराजी) के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में शामिल लोगों ने महिला की मौत की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पूरे मामले में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग उठाई.
मृतका के पति ने उठाए सवाल
मृतका मंजू देवी के पति सतीश शर्मा ने आरोप लगाया कि घटना के तुरंत बाद पुलिस को शिकायत दी गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में शामिल लोगों की मांग केवल न्याय की है.
उन्होंने यह भी मांग की कि आंदोलन से जुड़े लोगों पर दर्ज एफआईआर वापस ली जाए और सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध भी हटाए जाएं. उनका कहना है कि जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.