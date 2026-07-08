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कुल्लू अस्पताल में प्रसूता की मौत पर बढ़ा जनाक्रोश, हजारों लोगों का डीसी कार्यालय के बाहर धरना

Pregnant Woman Death: कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल में प्रसूता मंजू देवी की मौत के बाद जनाक्रोश बढ़ गया. हजारों लोगों ने डीसी कार्यालय के बाहर धरना देकर डॉक्टर पर एफआईआर, निष्पक्ष जांच और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग की.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 08, 2026, 06:31 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:31 PM IST
कुल्लू अस्पताल में प्रसूता की मौत पर बढ़ा जनाक्रोश, हजारों लोगों का डीसी कार्यालय के बाहर धरना
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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