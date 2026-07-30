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कुल्लू JE मर्डर केस में बड़ा खुलासा! महिला डॉक्टर समेत 4 गिरफ्तार, अवैध संबंध के शक में रची साजिश

Murder News: कुल्लू के जल शक्ति विभाग के जेई लाभ सिंह गुलेरिया हत्याकांड में पुलिस ने महिला डॉक्टर समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. एसआईटी जांच में अवैध संबंध के शक को हत्या की मुख्य वजह माना जा रहा है. मामले की जांच जारी है.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 30, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 02:51 PM IST
कुल्लू JE मर्डर केस में बड़ा खुलासा! महिला डॉक्टर समेत 4 गिरफ्तार, अवैध संबंध के शक में रची साजिश

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