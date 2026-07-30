/कुल्लू JE मर्डर केस में बड़ा खुलासा! महिला डॉक्टर समेत 4 गिरफ्तार, अवैध संबंध के शक में रची साजिश

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Kullu News: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में जल शक्ति विभाग के जूनियर इंजीनियर (जेई) लाभ सिंह गुलेरिया की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला डॉक्टर, उसका पति, ससुर और देवर शामिल हैं. पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे अवैध संबंध का शक सामने आया है.
24 जुलाई को गंभीर हालत में मिले थे जेई
पुलिस के अनुसार, 24 जुलाई को गांधीनगर क्षेत्र में लाभ सिंह गुलेरिया गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिले थे. उन्हें पहले उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया और बाद में बिलासपुर एम्स रेफर किया गया, जहां 26 जुलाई को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की.
एसआईटी ने सुलझाई ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी
मामले की गंभीरता को देखते हुए कुल्लू पुलिस ने विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया। जांच के दौरान कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, फोरेंसिक साक्ष्य और अन्य तकनीकी सबूतों के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में सफल रही. घर में काम करने वाली महिला से मिली जानकारी भी जांच में अहम कड़ी साबित हुई.
महिला डॉक्टर समेत चार आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने इस मामले में डॉ. शांभवी ठाकुर, उनके पति करण ठाकुर, ससुर विजय कुमार और देवर दिनेश ठाकुर को गिरफ्तार किया है. महिला डॉक्टर क्षेत्रीय अस्पताल ढालपुर में कार्यरत बताई जा रही हैं, जबकि उनके पति लाहौल-स्पीति जिले में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी हैं.
पूछताछ जारी, पुलिस जुटा रही सबूत
कुल्लू के पुलिस अधीक्षक (एसपी) मदन लाल कौशल ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा. मामले में फोरेंसिक जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है.