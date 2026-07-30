/कुल्लू JE मर्डर केस में बड़ा खुलासा! महिला डॉक्टर समेत 4 गिरफ्तार, अवैध संबंध के शक में रची साजिश

24 जुलाई को गंभीर हालत में मिले थे जेई

पुलिस के अनुसार, 24 जुलाई को गांधीनगर क्षेत्र में लाभ सिंह गुलेरिया गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिले थे. उन्हें पहले उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया और बाद में बिलासपुर एम्स रेफर किया गया, जहां 26 जुलाई को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की.