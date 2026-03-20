Kullu Landslide: इनर अखाड़ा में भूस्खलन से हड़कंप! 25 घर कराए खाली, लोगों में दहशत

Kullu Landslide: जिला मुख्यालय के इनर अखाड़ा बाजार क्षेत्र में एक बार फिर भूस्खलन शुरू होने से हड़कंप मच गया है. लगातार बारिश के चलते मठ क्षेत्र से भारी मलबा और बड़े-बड़े पत्थर गिरने लगे, जिससे आसपास के घरों पर खतरा मंडराने लगा है.

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रभावित क्षेत्र के घरों को एहतियातन खाली करवाना शुरू कर दिया है. लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है, जहां उनके ठहरने और खाने-पीने की व्यवस्था की गई है.

गुरुद्वारा और धर्मसभा में ठहराए गए लोग

प्रभावित परिवारों को गुरुद्वारा साहिब अखाड़ा बाजार और धर्मसभा में अस्थायी रूप से ठहराया गया है. प्रशासन ने लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को तुरंत घर खाली करने की अपील की, ताकि किसी भी संभावित हादसे से बचा जा सके.

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20–25 घरों पर मंडरा रहा खतरा

स्थानीय लोगों के अनुसार, करीब 20 से 25 घर भूस्खलन की जद में हैं और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. हालांकि अभी तक किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन क्षेत्र में डर का माहौल बना हुआ है.

अधिकारी मौके पर, हालात पर नजर

घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अश्वनी कुमार प्रशासनिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. नगर परिषद की टीम भी राहत कार्य में जुटी हुई है और लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है.

नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी बीआर नेगी ने बताया कि टीम लगातार क्षेत्र में निगरानी कर रही है और जरूरत पड़ने पर और लोगों को भी शिफ्ट किया जाएगा.

प्रशासन सतर्क, लोगों से सावधानी बरतने की अपील

प्रशासन का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन लगातार गिरते मलबे और पत्थरों को देखते हुए एहतियात जरूरी है. लोगों से अपील की गई है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें.