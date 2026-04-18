कुल्लू में भूस्खलन; मणिकर्ण-बरशैणी मार्ग पर कार क्षतिग्रस्त, बाल-बाल बचे लोग

Kullu Landslide News(मनीष ठाकुर): हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मणिकर्ण-बरशैणी मार्ग पर घटीगढ़ के पास शनिवार सुबह एक बार फिर भूस्खलन की घटना सामने आई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सुबह करीब 8:30 बजे अचानक पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बड़े-बड़े पत्थर सड़क पर गिरने लगे. इसी दौरान वहां से गुजर रही एक ऑल्टो कार भूस्खलन की चपेट में आ गई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.

हालांकि, इस हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई. कार में सवार चालक और अन्य यात्रियों ने स्थिति को समय रहते भांप लिया और तुरंत वाहन से बाहर निकल गए. उनकी सूझबूझ के चलते एक बड़ा हादसा टल गया और सभी की जान सुरक्षित बच गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अगर कुछ सेकंड की भी देरी हो जाती तो जान-माल का भारी नुकसान हो सकता था.

भूस्खलन के कारण सड़क पर भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया है, जिससे मणिकर्ण-बरशैणी मार्ग पूरी तरह से वाहनों के लिए बंद हो गया है. इस मार्ग के बंद होने से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. प्रशासन को घटना की सूचना मिलते ही मौके पर टीमें भेजी गई हैं और मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है.

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स्थानीय लोगों का कहना है कि घटीगढ़ क्षेत्र में लगातार भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं, जिससे यह मार्ग बेहद खतरनाक बन गया है. बरसात के मौसम में यहां स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है. लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए और जल्द से जल्द कोई वैकल्पिक सड़क मार्ग तैयार किया जाए.

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इस मार्ग पर यात्रा करते समय सावधानी बरतें और मौसम की स्थिति की जानकारी लेकर ही सफर करें. फिलहाल, मार्ग को बहाल करने के लिए राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है.