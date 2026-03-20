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Himachal Pradeshकुल्लू में भूस्खलन का खतरा बरकरार, अखाड़ा बाजार के पास कई घर खाली करवाए

कुल्लू में भूस्खलन का खतरा बरकरार, अखाड़ा बाजार के पास कई घर खाली करवाए

Kullu Landslide News: स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने पहाड़ी से सटे करीब आधा दर्जन मकानों को एहतियातन खाली करवा दिया है. शुक्रवार को भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं और लगातार पत्थर गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं.

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Mar 20, 2026, 05:36 PM IST

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कुल्लू में भूस्खलन का खतरा बरकरार, अखाड़ा बाजार के पास कई घर खाली करवाए

Kullu Landslide News: कुल्लू जिले के इनर अखाड़ा क्षेत्र में भूस्खलन का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है. गुरुवार शाम अचानक पहाड़ी दरकने से भारी मात्रा में मलबा और बड़े-बड़े पत्थर नीचे सड़क तक आ पहुंचे, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने पहाड़ी से सटे करीब आधा दर्जन मकानों को एहतियातन खाली करवा दिया है. शुक्रवार को भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं और लगातार पत्थर गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं.

इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बड़े पत्थर रिहायशी इलाकों की ओर लुढ़कते दिखाई दे रहे हैं. इससे स्थानीय लोगों और व्यापारियों में डर का माहौल बना हुआ है.

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गौरतलब है कि पिछले मानसून में भी इसी क्षेत्र में भूस्खलन के चलते एक मकान पर मलबा गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई थी. पिछले तीन दिनों से हो रही बारिश के कारण हालात और भी खराब हो गए हैं और लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बढ़ रहा है.

प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है और उनके रहने व खाने की व्यवस्था स्थानीय गुरुद्वारे में की गई है. राहत कार्यों में बाधा न आए, इसके लिए सड़क किनारे खड़े वाहनों को भी हटाया गया है. मलबा गिरने से यातायात भी बार-बार प्रभावित हो रहा है.

स्थानीय निवासी राजेंद्र सूद ने बताया कि हालात इतने भयावह हैं कि लोगों को रात में नींद तक नहीं आती. उन्होंने पूरे क्षेत्र को डेंजर जोन घोषित करने और मजबूत सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की है.

वहीं, एक अन्य प्रभावित निवासी अर्पित ने बताया कि उन्होंने अपने स्तर पर घर के पीछे कंक्रीट दीवार बनवाई थी, जिससे हाल ही में गिरा बड़ा पत्थर घर तक नहीं पहुंच पाया. उन्होंने इलाके में जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने पर भी सवाल उठाए.

एडीएम कुल्लू अश्वनी कुमार ने बताया कि अखाड़ा बाजार के पास ढलानदार क्षेत्र में लैंडस्लाइड हुआ है. सभी विभागों के साथ निरीक्षण कर जोखिम वाले घरों को खाली कराया गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पहले भी हादसे हो चुके हैं, इसलिए सरकार ने ड्रेनेज सुधार और ढलान को मजबूत करने के लिए योजनाओं को मंजूरी दी है.

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