कुल्लू में आरक्षण को लेकर विवाद: 25 साल से महिला आरक्षित लारांकेलो वार्ड को ओपन करने की मांग

कुल्लू के लारांकेलो वार्ड में 25 साल से महिला आरक्षण को लेकर विवाद गहराया. ग्रामीणों ने डीसी से मिलकर वार्ड को सभी वर्गों के लिए खोलने की उठाई मांग.
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Kullu News: कुल्लू जिले में पंचायत चुनाव से पहले आरक्षण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. खराहल घाटी के ग्रामीणों ने जिला परिषद के लारांकेलो वार्ड को सभी वर्गों के लिए खोलने की मांग उठाई है, जो पिछले करीब 25 वर्षों से महिलाओं के लिए आरक्षित रहा है.
डीसी से मिले ग्रामीण, उठाई मांग
खराहल घाटी के लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त कुल्लू से मिलने पहुंचा और वार्ड को ओपन कैटेगरी में शामिल करने की मांग की. ग्रामीणों का कहना है कि लगातार एक ही श्रेणी में आरक्षण रहने से अन्य वर्गों को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है.
2000 से लगातार महिला आरक्षित
स्थानीय लोगों के अनुसार, वर्ष 2000 में यह वार्ड महिला अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया था. इसके बाद से यह लगातार महिलाओं के लिए ही आरक्षित रहा है, जिससे अन्य वर्गों में असंतोष बढ़ रहा है.
सभी वर्गों को मौका देने की मांग
प्रतिनिधिमंडल में शामिल स्थानीय निवासी हेमराज शर्मा ने कहा कि 25 साल से अधिक समय तक आरक्षित रहने के बाद अब इस वार्ड को सभी वर्गों के लिए खोला जाना चाहिए. इससे सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति और अन्य इच्छुक उम्मीदवारों को भी चुनाव में भाग लेने का अवसर मिलेगा.
चुनाव से पहले गरमाया मुद्दा
पंचायती राज चुनावों की घोषणा के साथ ही यह मुद्दा चर्चा में आ गया है. ग्रामीणों का मानना है कि रोटेशन प्रणाली के तहत इस बार वार्ड को ओपन करना जरूरी है, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो सके.