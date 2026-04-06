Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3168164
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

कुल्लू में आरक्षण को लेकर विवाद: 25 साल से महिला आरक्षित लारांकेलो वार्ड को ओपन करने की मांग

कुल्लू के लारांकेलो वार्ड में 25 साल से महिला आरक्षण को लेकर विवाद गहराया. ग्रामीणों ने डीसी से मिलकर वार्ड को सभी वर्गों के लिए खोलने की उठाई मांग.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 06, 2026, 06:08 PM IST

Trending Photos

कुल्लू में आरक्षण को लेकर विवाद: 25 साल से महिला आरक्षित लारांकेलो वार्ड को ओपन करने की मांग

Kullu News: कुल्लू जिले में पंचायत चुनाव से पहले आरक्षण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. खराहल घाटी के ग्रामीणों ने जिला परिषद के लारांकेलो वार्ड को सभी वर्गों के लिए खोलने की मांग उठाई है, जो पिछले करीब 25 वर्षों से महिलाओं के लिए आरक्षित रहा है.

डीसी से मिले ग्रामीण, उठाई मांग
खराहल घाटी के लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त कुल्लू से मिलने पहुंचा और वार्ड को ओपन कैटेगरी में शामिल करने की मांग की. ग्रामीणों का कहना है कि लगातार एक ही श्रेणी में आरक्षण रहने से अन्य वर्गों को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है.

2000 से लगातार महिला आरक्षित
स्थानीय लोगों के अनुसार, वर्ष 2000 में यह वार्ड महिला अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया था. इसके बाद से यह लगातार महिलाओं के लिए ही आरक्षित रहा है, जिससे अन्य वर्गों में असंतोष बढ़ रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

सभी वर्गों को मौका देने की मांग
प्रतिनिधिमंडल में शामिल स्थानीय निवासी हेमराज शर्मा ने कहा कि 25 साल से अधिक समय तक आरक्षित रहने के बाद अब इस वार्ड को सभी वर्गों के लिए खोला जाना चाहिए. इससे सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति और अन्य इच्छुक उम्मीदवारों को भी चुनाव में भाग लेने का अवसर मिलेगा.

चुनाव से पहले गरमाया मुद्दा
पंचायती राज चुनावों की घोषणा के साथ ही यह मुद्दा चर्चा में आ गया है. ग्रामीणों का मानना है कि रोटेशन प्रणाली के तहत इस बार वार्ड को ओपन करना जरूरी है, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो सके.

TAGS

Kullu NewsKullu Ward ReservationHimachal Pradesh

Trending news

Kullu News
कुल्लू में आरक्षण को लेकर विवाद: 25 साल से महिला आरक्षित वार्ड को ओपन करने की मांग
jalandhar news
ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਗੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ‘ਤੇ PNB ਬੈਂਕ ‘ਚ ਲੁੱਟ, ਨਕਦੀ ਖੋਹ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਲੁਟੇਰੇ
amritsar news
ISI-ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼; 2 ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ, 1 ਪਿਸਤੌਲ ਸਮੇਤ 3 ਕਾਬੂ
Jai Ram Thakur
भाजपा स्थापना दिवस पर जयराम ठाकुर का बड़ा बयान: हिमाचल में कांग्रेस का ''बीज'' ही...
Adliwal village resolution
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਮਤਾ
Subashini Balasubramaniyam Death
ਮਸ਼ਹੂਰ TV ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਜਨਮਦਿਨ ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ! ਪਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਝਗੜਾ
barnala news
ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ
Punjab IAS Transfer
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ DC ਬਦਲੇ
CM Bhagwant Mann
CM ਮਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
Una News
ऊना में 10 अप्रैल को BJP का बड़ा प्रदर्शन, सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरेगी