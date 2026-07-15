/कुल्लू-मनाली में 2 महीने के लिए एडवेंचर एक्टिविटी बंद, 15 सितंबर तक रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग पर रोक

पर्यटन कारोबार पर पड़ेगा असर

साहसिक गतिविधियों से जुड़े कारोबारी कृष्ण ठाकुर ने बताया कि प्रतिबंध लागू होने के बाद रिवर राफ्टिंग स्थलों और अन्य एडवेंचर स्पॉट्स पर सन्नाटा छा गया है. उन्होंने कहा कि हर साल बरसात के मौसम में नदी का जलस्तर बढ़ने और मौसम अस्थिर होने के कारण यह फैसला लिया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके.