/कुल्लू-मनाली में 2 महीने के लिए एडवेंचर एक्टिविटी बंद, 15 सितंबर तक रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग पर रोक

राज्य चुनें
Kullu News: मानसून के दौरान पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन कुल्लू ने 15 जुलाई से 15 सितंबर तक जिले में सभी प्रमुख साहसिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है. इस अवधि में कुल्लू-मनाली आने वाले पर्यटक रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और अन्य एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद नहीं ले सकेंगे. इन गतिविधियों को दोबारा 16 सितंबर से शुरू किया जाएगा.
रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और रिवर क्रॉसिंग पर रोक
जिला पर्यटन विकास अधिकारी रोहित शर्मा ने बताया कि मानसून के दौरान नदियों का जलस्तर बढ़ने और मौसम प्रतिकूल रहने के कारण रिवर राफ्टिंग, रिवर क्रॉसिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी सभी साहसिक गतिविधियों को अस्थायी रूप से बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं.
उन्होंने कहा कि यह फैसला हर वर्ष पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है. निर्धारित अवधि के दौरान किसी भी संस्था या संचालक को इन गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं होगी.
नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
पर्यटन विभाग ने स्पष्ट किया है कि 15 जुलाई से 15 सितंबर के बीच यदि कोई संचालक प्रतिबंध के बावजूद साहसिक गतिविधियां संचालित करता पाया गया, तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.
पर्यटन कारोबार पर पड़ेगा असर
साहसिक गतिविधियों से जुड़े कारोबारी कृष्ण ठाकुर ने बताया कि प्रतिबंध लागू होने के बाद रिवर राफ्टिंग स्थलों और अन्य एडवेंचर स्पॉट्स पर सन्नाटा छा गया है. उन्होंने कहा कि हर साल बरसात के मौसम में नदी का जलस्तर बढ़ने और मौसम अस्थिर होने के कारण यह फैसला लिया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके.
16 सितंबर से फिर शुरू होंगी गतिविधियां
पर्यटक अब 16 सितंबर के बाद ही कुल्लू-मनाली में रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और अन्य साहसिक गतिविधियों का आनंद ले सकेंगे. प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें और मानसून के दौरान जारी निर्देशों का सम्मान करें.