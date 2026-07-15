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कुल्लू-मनाली में 2 महीने के लिए एडवेंचर एक्टिविटी बंद, 15 सितंबर तक रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग पर रोक

कुल्लू-मनाली में 15 जुलाई से 15 सितंबर 2026 तक रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और अन्य साहसिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। मानसून के दौरान पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है।

Written ByRaj Rani
Published: Jul 15, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 04:32 PM IST
कुल्लू-मनाली में 2 महीने के लिए एडवेंचर एक्टिविटी बंद, 15 सितंबर तक रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग पर रोक
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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