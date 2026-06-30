/मंजू शर्मा मौत मामला; डॉक्टर अनु पर गिरेगी गाज, विधायक सुंदर ठाकुर ने दिए सख्त कार्रवाई के संकेत

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Kullu News(मनीष ठाकुर): कुल्लू जिला मुख्यालय स्थित ढालपुर अस्पताल में मंजू शर्मा की मौत के मामले को लेकर मंगलवार को भी युवाओं का आंदोलन जारी रहा. आंदोलनरत युवाओं से मिलने कुल्लू सदर के विधायक सुंदर ठाकुर पहुंचे और उन्हें भरोसा दिलाया कि मामले में दोषी पाए जाने वाले डॉक्टर और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी.
विधायक सुंदर ठाकुर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की जांच पूरी होने के बाद उसकी रिपोर्ट वह स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री को सौंपेंगे, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.
उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि डॉक्टर अनु पर पहले भी लापरवाही और दुर्व्यवहार के आरोप लग चुके हैं. उनके खिलाफ पहले एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है तथा अस्पताल प्रशासन को कई शिकायतें मिली थीं. विधायक ने सवाल उठाया कि इन शिकायतों का समय रहते निपटारा क्यों नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा.
सुंदर ठाकुर ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे युवा किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं, बल्कि वे केवल मृतक मंजू शर्मा को न्याय दिलाने के उद्देश्य से आंदोलन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ढालपुर अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए वह पहले भी कई बार आवाज उठा चुके हैं और इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं.
उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से भी विस्तृत चर्चा की जाएगी. विधायक ने स्पष्ट कहा कि मंजू शर्मा की मौत के मामले में जो भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के तहत सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी.