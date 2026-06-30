/मंजू शर्मा मौत मामला; डॉक्टर अनु पर गिरेगी गाज, विधायक सुंदर ठाकुर ने दिए सख्त कार्रवाई के संकेत

उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि डॉक्टर अनु पर पहले भी लापरवाही और दुर्व्यवहार के आरोप लग चुके हैं. उनके खिलाफ पहले एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है तथा अस्पताल प्रशासन को कई शिकायतें मिली थीं. विधायक ने सवाल उठाया कि इन शिकायतों का समय रहते निपटारा क्यों नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा.