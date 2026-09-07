/कुल्लू में टीबी मुक्त भारत का संदेश लेकर निकले NCC कैडेट, रैली निकालकर लोगों को किया जागरूक

एनसीसी आर्मी विंग के कैप्टन अजय कुमार ने बताया कि समाज में टीबी को लेकर कई तरह की भ्रांतियां अभी भी मौजूद हैं. इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने और लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से जागरूकता रैली आयोजित की गई. उन्होंने कहा कि इससे पहले भी एनसीसी कैडेट्स पोस्टर मेकिंग और नारा लेखन जैसी गतिविधियों के माध्यम से टीबी के प्रति जागरूकता फैलाते रहे हैं.