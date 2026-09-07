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कुल्लू में टीबी मुक्त भारत का संदेश लेकर निकले NCC कैडेट, रैली निकालकर लोगों को किया जागरूक

TB Awareness Rally: टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कुल्लू में NCC कैडेट्स ने जागरूकता रैली निकाली. लोगों को टीबी से बचाव, स्वच्छता और बीमारी से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने का संदेश दिया.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 07, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 02:53 PM IST
कुल्लू में टीबी मुक्त भारत का संदेश लेकर निकले NCC कैडेट, रैली निकालकर लोगों को किया जागरूक

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