/कुल्लू में टीबी मुक्त भारत का संदेश लेकर निकले NCC कैडेट, रैली निकालकर लोगों को किया जागरूक

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Kullu News: टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कुल्लू शहर में एनसीसी कैडेट्स ने जागरूकता रैली निकालकर लोगों को क्षय रोग (टीबी) से बचाव और इससे जुड़ी भ्रांतियों के प्रति जागरूक किया. कैडेट्स ने नारे और स्लोगन के माध्यम से लोगों को टीबी की रोकथाम, स्वच्छता और मरीजों के प्रति सकारात्मक व्यवहार का संदेश दिया.
रैली को कुल्लू महाविद्यालय के प्रधानाचार्य राकेश राणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. जागरूकता रैली कुल्लू महाविद्यालय से शुरू होकर कुल्लू अस्पताल, कोर्ट परिसर, ढालपुर चौक और कला केंद्र होते हुए वापस महाविद्यालय पहुंची.
नारों के जरिए दिया टीबी से बचाव का संदेश
रैली के दौरान एनसीसी कैडेट्स ने विभिन्न स्लोगन और नारों के जरिए लोगों को टीबी के प्रति जागरूक किया. कैडेट्स ने लोगों से बीमारी को लेकर फैली गलत धारणाओं से दूर रहने और टीबी से बचाव के लिए स्वच्छता व जागरूकता अपनाने की अपील की.
एनसीसी आर्मी विंग के कैप्टन अजय कुमार ने बताया कि समाज में टीबी को लेकर कई तरह की भ्रांतियां अभी भी मौजूद हैं. इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने और लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से जागरूकता रैली आयोजित की गई. उन्होंने कहा कि इससे पहले भी एनसीसी कैडेट्स पोस्टर मेकिंग और नारा लेखन जैसी गतिविधियों के माध्यम से टीबी के प्रति जागरूकता फैलाते रहे हैं.
टीबी मरीजों से भेदभाव न करने की अपील
एनसीसी कैडेट कनिका ठाकुर ने कहा कि समाज में टीबी मरीजों को लेकर कई गलत धारणाएं हैं. कई बार बीमारी से पीड़ित लोगों के साथ अछूत जैसा व्यवहार किया जाता है, जिसे बदलने की जरूरत है.
उन्होंने कहा कि रैली के माध्यम से लोगों को टीबी से बचाव, स्वच्छता और बीमारी से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने की जानकारी दी गई. कैडेट्स ने लोगों से टीबी के मरीजों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने और बीमारी को लेकर सही जानकारी समाज में फैलाने का आग्रह किया.