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कुल्लू में 484 पंचायत प्रतिनिधियों ने ली शपथ, मंत्री चंद्र कुमार का बड़ा ऐलान; पंचायतों को मिलेंगे 450 करोड़ रुपये

कुल्लू में 484 नवनिर्वाचित पंचायत प्रधान और उपप्रधानों ने शपथ ली. कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने पंचायतों के लिए 450 करोड़ रुपये की योजना का ऐलान किया और ग्रामीण विकास को लेकर बड़ा संदेश दिया.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 15, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 02:53 PM IST
कुल्लू में 484 पंचायत प्रतिनिधियों ने ली शपथ, मंत्री चंद्र कुमार का बड़ा ऐलान; पंचायतों को मिलेंगे 450 करोड़ रुपये

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