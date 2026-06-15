पेयजल समस्या उठाएंगे पंचायत प्रतिनिधि

खराहल घाटी की ग्राम पंचायत बंदल के प्रधान बलदेव राज ने कहा कि वह पंचायत के अन्य प्रतिनिधियों के साथ मिलकर क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे. उन्होंने बताया कि उनकी पंचायत में पेयजल की समस्या गंभीर है, जिसे प्रशासन के समक्ष उठाया जाएगा ताकि लोगों को पीने और सिंचाई दोनों के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जा सके.