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Kullu News: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला मुख्यालय ढालपुर स्थित अटल सदन में सोमवार को पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रधानों और उपप्रधानों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया. कार्यक्रम में जिले की विभिन्न पंचायतों से आए 484 प्रधान और उपप्रधान शामिल हुए.
कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने दिलाई शपथ
समारोह में प्रदेश के कृषि मंत्री चंद्र कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. उन्होंने सभी नव-निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस दौरान उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका, पंचायतों के अधिकारों और ग्रामीण विकास में उनकी जिम्मेदारियों पर विस्तार से प्रकाश डाला.
पंचायतों को मिलेगी 450 करोड़ रुपये की सहायता
कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से कृषि विभाग के माध्यम से पंचायतों के लिए 450 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जा रही है. इस धनराशि का उपयोग सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने और पानी के टैंक स्थापित करने जैसे कार्यों में किया जाएगा, ताकि किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधा मिल सके.
राजीव गांधी के योगदान का किया जिक्र
चंद्र कुमार ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार मिलने से ग्रामीण विकास कार्यों में तेजी आई है और विकास के लिए मिलने वाली राशि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हुआ है.
विकास कार्यों को मिलेगी नई गति
उन्होंने कहा कि पंचायतों के माध्यम से सड़क निर्माण, पक्के रास्ते, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई विकास कार्य सफलतापूर्वक किए जा रहे हैं. आने वाले समय में पंचायत प्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों में विकास योजनाओं को और गति देंगे.
पेयजल समस्या उठाएंगे पंचायत प्रतिनिधि
खराहल घाटी की ग्राम पंचायत बंदल के प्रधान बलदेव राज ने कहा कि वह पंचायत के अन्य प्रतिनिधियों के साथ मिलकर क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे. उन्होंने बताया कि उनकी पंचायत में पेयजल की समस्या गंभीर है, जिसे प्रशासन के समक्ष उठाया जाएगा ताकि लोगों को पीने और सिंचाई दोनों के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जा सके.