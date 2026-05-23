पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों से खतरे में टैक्सी कारोबार, कुल्लू में तेल की किल्लत ने बढ़ाई चिंता

Kullu News(मनीष ठाकुर): शनिवार को एक बार फिर देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। एक सप्ताह के भीतर यह तीसरी बार है जब ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गई है, जबकि डीजल करीब 92 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। बढ़ती कीमतों के साथ-साथ अब जिले के कई पेट्रोल पंपों पर तेल की कमी की खबरें भी सामने आने लगी हैं, जिससे टैक्सी चालकों और आम लोगों की चिंता बढ़ गई है।

इन दिनों कुल्लू में पर्यटन सीजन चरम पर है और बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। ऐसे समय में ईंधन की बढ़ती कीमतें और आपूर्ति में दिक्कत टैक्सी कारोबार पर सीधा असर डाल रही हैं। टैक्सी चालकों का कहना है कि अगर उन्हें सैलानियों को लेकर चंडीगढ़ या दिल्ली जैसे लंबे सफर पर जाना पड़े, तो सीमित तेल उपलब्धता और बढ़ती लागत के कारण काम करना मुश्किल हो रहा है।

स्थानीय टैक्सी चालक कविंद्र ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। उनका कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का असर सिर्फ वाहन चालकों पर नहीं, बल्कि देशभर में महंगाई पर भी पड़ता है। मालवाहक वाहनों का किराया बढ़ने से रोजमर्रा की वस्तुएं महंगी हो सकती हैं और आने वाले दिनों में बस ऑपरेटर भी किराया बढ़ाने को मजबूर हो सकते हैं।

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एक अन्य टैक्सी चालक प्रेमचंद ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच टैक्सी चलाना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले से ही टैक्सियों के रखरखाव, टैक्स और अन्य खर्चे अधिक हैं, वहीं अब ईंधन महंगा होने से मजबूरी में किराया बढ़ाने पर विचार करना पड़ सकता है। उन्होंने चिंता जताई कि यदि पेट्रोल पंपों पर तेल की कमी बनी रही तो परिवार का गुजारा करना और मुश्किल हो जाएगा।

पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने पहुंचे स्थानीय निवासी सुनील शर्मा ने कहा कि एक सप्ताह में तीसरी बार कीमत बढ़ने से आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उनका कहना है कि सरकार को बढ़ती कीमतों और तेल की कथित कमी के मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि महंगाई को नियंत्रित किया जा सके।

वहीं, पेट्रोल पंप मैनेजर रशपाल शर्मा ने बताया कि फिलहाल उनके पंप पर सभी वाहनों को पर्याप्त मात्रा में तेल दिया जा रहा है और सरकार की ओर से अभी तक किसी तरह की सीमित आपूर्ति संबंधी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि भविष्य में सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही आगे की व्यवस्था की जाएगी।