PMGSY की सड़कों का झूठा श्रेय ले रहे विधायक सुंदर सिंह, भाजपा नेता नरोत्तम ठाकुर का आरोप

ढालपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नरोत्तम ठाकुर ने कहा कि हाल ही में कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दो सड़कों का शिलान्यास किया गया, जिसमें विधायक सुंदर सिंह ठाकुर भी मौजूद थे. उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक ने कार्यक्रम के दौरान यह संदेश देने की कोशिश की कि इन सड़कों का निर्माण कांग्रेस सरकार करवा रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि इन परियोजनाओं को केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय स्वीकृति मिली है.