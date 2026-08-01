PMGSY की सड़कों का झूठा श्रेय ले रहे विधायक सुंदर सिंह, भाजपा नेता नरोत्तम ठाकुर का आरोप

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Kullu News(मनीष ठाकुर): भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य नरोत्तम ठाकुर ने कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत बनने वाली सड़कों का झूठा श्रेय लेने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के लिए बजट केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है, लेकिन कांग्रेस नेता जनता को गुमराह कर इसे राज्य सरकार की उपलब्धि बताने की कोशिश कर रहे हैं.
ढालपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नरोत्तम ठाकुर ने कहा कि हाल ही में कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दो सड़कों का शिलान्यास किया गया, जिसमें विधायक सुंदर सिंह ठाकुर भी मौजूद थे. उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक ने कार्यक्रम के दौरान यह संदेश देने की कोशिश की कि इन सड़कों का निर्माण कांग्रेस सरकार करवा रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि इन परियोजनाओं को केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय स्वीकृति मिली है.
भाजपा नेता ने दावा किया कि मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद कंगना रनौत के प्रयासों से कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में 17 नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी मिली है. उन्होंने कांग्रेस नेताओं से इस योजना का श्रेय लेने की बजाय तथ्यात्मक जानकारी जनता के सामने रखने की अपील की.
नरोत्तम ठाकुर ने मणिकर्ण घाटी की सड़कों की खराब स्थिति पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि भुंतर से मणिकर्ण तक सड़क की हालत बेहद खराब है, जिससे पर्यटकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. उनका कहना था कि सड़कें खराब होने के कारण कई पर्यटक दोबारा इस क्षेत्र में आने से बचते हैं, जिसका सीधा असर पर्यटन कारोबार पर पड़ रहा है. उन्होंने राज्य सरकार से प्राथमिकता के आधार पर सड़कों की मरम्मत कराने की मांग की.
प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए नरोत्तम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने चुनाव के दौरान कई गारंटियां दी थीं, लेकिन चार वर्ष बीत जाने के बावजूद अधिकांश वादे पूरे नहीं किए गए. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लगातार प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढ़ा रही है और जनता को भ्रमित कर रही है. उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इसका जवाब देगी.