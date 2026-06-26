/कुल्लू पुलिस ने नष्ट किए 1.19 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थ, 53 मामलों में जब्त ड्रग्स को किया आग के हवाले

Kullu News: अंतरराष्ट्रीय नशा निषेध एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर कुल्लू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न मामलों में जब्त किए गए नशीले पदार्थों को नष्ट कर दिया. पुलिस ने अदालत की अनुमति मिलने के बाद करीब 1 करोड़ 19 लाख 61 हजार 490 रुपये मूल्य के मादक पदार्थों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आग के हवाले किया.