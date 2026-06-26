/कुल्लू पुलिस ने नष्ट किए 1.19 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थ, 53 मामलों में जब्त ड्रग्स को किया आग के हवाले

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Kullu News: अंतरराष्ट्रीय नशा निषेध एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर कुल्लू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न मामलों में जब्त किए गए नशीले पदार्थों को नष्ट कर दिया. पुलिस ने अदालत की अनुमति मिलने के बाद करीब 1 करोड़ 19 लाख 61 हजार 490 रुपये मूल्य के मादक पदार्थों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आग के हवाले किया.
53 मामलों में जब्त किए गए थे नशीले पदार्थ
पुलिस अधीक्षक (एसपी) कुल्लू मदन लाल कौशल ने बताया कि नष्ट किए गए सभी नशीले पदार्थ कुल्लू और मनाली पुलिस थानों में दर्ज 53 मामलों में बरामद किए गए थे. इनमें कुल्लू थाना के 41 और मनाली थाना के 12 मामले शामिल हैं.
उन्होंने बताया कि सभी मामलों में कानूनी प्रक्रिया पूरी होने और न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद ही इन मादक पदार्थों को नष्ट किया गया.
कौन-कौन से नशीले पदार्थ किए गए नष्ट
कुल्लू पुलिस द्वारा नष्ट किए गए मादक पदार्थों में 6 ग्राम हेरोइन, 46 किलोग्राम चरस, 0.29 ग्राम केटामाइन, 8 ग्राम ब्राउन शुगर, 17 ग्राम स्मैक, 23 किलोग्राम भांग के बीज तथा 1 ग्राम एमडीएमए (MDMA) शामिल हैं.
पुलिस के अनुसार इन सभी नशीले पदार्थों की बाजार में अनुमानित कीमत 1.19 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है.
नशा तस्करों पर कार्रवाई रहेगी जारी
एसपी मदन लाल कौशल ने कहा कि कुल्लू पुलिस जिले में नशा तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है और भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे. उन्होंने कहा कि नशा तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
लोगों से सहयोग की अपील
एसपी ने आम लोगों से भी अपील की कि यदि उनके आसपास कोई व्यक्ति नशीले पदार्थों की तस्करी या अवैध कारोबार में संलिप्त दिखाई देता है, तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई कर समाज को नशे के खतरे से बचाया जा सके.