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कुल्लू पुलिस ने नष्ट किए 1.19 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थ, 53 मामलों में जब्त ड्रग्स को किया आग के हवाले

कुल्लू पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 53 मामलों में जब्त 1.19 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के नशीले पदार्थ नष्ट किए. जानें किन-किन ड्रग्स को आग के हवाले किया गया और एसपी मदन लाल कौशल ने क्या कहा.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 26, 2026, 04:42 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 04:42 PM IST
कुल्लू पुलिस ने नष्ट किए 1.19 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थ, 53 मामलों में जब्त ड्रग्स को किया आग के हवाले
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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