कुल्लू में दर्दनाक हादसा! वोट डालकर मेले जा रहे लोगों की गाड़ी खाई में गिरी, 3 की मौत; 8 घायल

Kullu Accident: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा कुल्लू-पीज सड़क मार्ग पर बढाई नाला के समीप हुआ, जहां एक टाटा सुमो अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे जा गिरी.

जानकारी के अनुसार वाहन में शीला नाला पंचायत के ग्रामीण सवार थे। सभी लोग पहले पंचायत चुनाव में मतदान करने पहुंचे थे और इसके बाद शिरड़ गांव में आयोजित काहिका मेले में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में यह हादसा हो गया.

अस्पताल पहुंचने से पहले तीन महिलाओं की मौत



हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को एंबुलेंस के जरिए तुरंत ढालपुर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने तक तीन महिलाओं की मौत हो चुकी थी। वहीं आठ घायल यात्रियों का अस्पताल में इलाज जारी है.

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घटना के बाद अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला। घायल लोगों के परिजन भी बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे.

विधायक सुंदर ठाकुर पहुंचे अस्पताल



हादसे की जानकारी मिलते ही कुल्लू के विधायक Sunder Singh Thakur भी ढालपुर अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए.

विधायक ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसा वाहन के ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ हो सकता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

खराब सड़क को लेकर लोगों में नाराजगी



स्थानीय निवासी त्रिलोक चंद्र ने बताया कि सड़क की हालत लंबे समय से खराब है और बरसात के बाद यह और ज्यादा खतरनाक हो गई है। उन्होंने कहा कि इस मार्ग पर पहले भी कई सड़क हादसे हो चुके हैं और सरकार को सड़क सुधार की दिशा में गंभीर कदम उठाने चाहिए.

प्रशासन ने घायलों को हरसंभव सहायता देने का भरोसा दिया है.