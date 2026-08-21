/राखी से पहले चीनी ने बढ़ाई टेंशन! ₹65 किलो पहुंची कीमत, क्या मिठाई और चाय के दाम भी बढ़ेंगे?

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Kullu News: त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले चीनी की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है. हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में कुछ ही दिनों के भीतर चीनी के दाम में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है. जहां पहले चीनी करीब ₹49 प्रति किलो बिक रही थी, वहीं इसकी कीमत बढ़कर ₹55 और अब शुक्रवार को करीब ₹65 प्रति किलो तक पहुंच गई है.
चीनी के दाम बढ़ने का सीधा असर आम परिवारों के घरेलू बजट पर पड़ रहा है. लोगों का कहना है कि चीनी रोजमर्रा की जरूरत है और इसकी कीमत बढ़ने से चाय से लेकर मिठाइयों तक कई चीजों के दाम प्रभावित हो सकते हैं.
त्योहारों से पहले बढ़ी चिंता
आने वाले दिनों में राखी और गणेश चतुर्थी जैसे त्योहार हैं. ऐसे में चीनी की कीमत में लगातार बढ़ोतरी से मिठाई कारोबार पर भी असर पड़ने की आशंका है. लोगों को चिंता है कि अगर चीनी के दाम इसी तरह बढ़ते रहे तो त्योहारी सीजन में मिठाइयां भी महंगी हो सकती हैं.
स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि आने वाले दिनों में चीनी की कीमत में और बढ़ोतरी हो सकती है. कुछ दुकानदारों के मुताबिक कीमत ₹15 से ₹20 प्रति किलो तक और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है.
अचानक कीमत बढ़ने से ग्राहक हैरान
कुल्लू निवासी अभिनव कश्यप ने कहा कि पहले गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी से होटल और ढाबों में खाने-पीने की चीजें महंगी हुईं. अब चीनी के दाम बढ़ने से आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. उन्होंने सरकार से चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने की मांग की.
वहीं, नवीन ठाकुर ने बताया कि कुछ समय पहले तक चीनी ₹55 किलो मिल रही थी, लेकिन अब उन्हें ₹65 किलो के हिसाब से खरीदनी पड़ी. उन्होंने कहा कि अचानक कीमत बढ़ने से सीधे तौर पर लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है.
चाय और मिठाई के दाम बढ़ने की आशंका
स्थानीय लोगों के मुताबिक चीनी की कीमत बढ़ने का असर चाय और मिठाई पर भी दिखाई देने लगा है. कुल्लू निवासी सुभाष गौतम ने बताया कि पहले चाय करीब ₹10 में मिलती थी, लेकिन अन्य खर्च बढ़ने के बाद इसकी कीमत ₹15 तक पहुंची और अब चीनी महंगी होने के कारण कुछ जगहों पर चाय के दाम ₹20 तक किए जाने की बात सामने आ रही है.
उन्होंने कहा कि राखी पर बहनें मिठाई लेकर आती हैं. अगर चीनी महंगी होगी तो मिठाइयों की कीमत भी बढ़ सकती है, जिससे त्योहार का खर्च आम परिवारों के लिए बढ़ जाएगा. उन्होंने सरकार से त्योहारी सीजन को देखते हुए कीमतों पर नियंत्रण की मांग की.
छात्रों पर भी बढ़ रहा महंगाई का बोझ
कुल्लू कॉलेज के छात्र ऋतिक कार्तिक ने कहा कि वह मनाली से हैं और पढ़ाई के लिए कुल्लू में किराए के कमरे में रहते हैं. पहले से ही गैस सिलेंडर और किराए जैसे खर्च हैं. अब रोजमर्रा की जरूरी चीजों के दाम बढ़ने से छात्रों का बजट भी प्रभावित हो रहा है.
फिलहाल कुल्लू में चीनी की बढ़ी कीमतों ने आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ त्योहारी खरीदारी को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है. लोगों की मांग है कि सरकार बाजार में चीनी की कीमतों पर नजर रखे और बढ़ती महंगाई से राहत दिलाने के लिए उचित कदम उठाए.