/राखी से पहले चीनी ने बढ़ाई टेंशन! ₹65 किलो पहुंची कीमत, क्या मिठाई और चाय के दाम भी बढ़ेंगे?

चाय और मिठाई के दाम बढ़ने की आशंका

स्थानीय लोगों के मुताबिक चीनी की कीमत बढ़ने का असर चाय और मिठाई पर भी दिखाई देने लगा है. कुल्लू निवासी सुभाष गौतम ने बताया कि पहले चाय करीब ₹10 में मिलती थी, लेकिन अन्य खर्च बढ़ने के बाद इसकी कीमत ₹15 तक पहुंची और अब चीनी महंगी होने के कारण कुछ जगहों पर चाय के दाम ₹20 तक किए जाने की बात सामने आ रही है.