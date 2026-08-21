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राखी से पहले चीनी ने बढ़ाई टेंशन! ₹65 किलो पहुंची कीमत, क्या मिठाई और चाय के दाम भी बढ़ेंगे?

Sugar Price Hike: कुल्लू में चीनी के दाम बढ़कर ₹65 प्रति किलो पहुंच गए हैं. राखी और गणेश चतुर्थी से पहले कीमत बढ़ने से मिठाई और चाय महंगी होने की आशंका, लोगों ने सरकार से राहत मांगी.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 21, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 04:04 PM IST
राखी से पहले चीनी ने बढ़ाई टेंशन! ₹65 किलो पहुंची कीमत, क्या मिठाई और चाय के दाम भी बढ़ेंगे?

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