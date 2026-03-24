Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3152352
Himachal Pradeshकुल्लू में TB का अलर्ट! 1430 मरीज, 100 दिन का बड़ा अभियान शुरू—गांव-गांव होगी स्क्रीनिंग

कुल्लू में TB का अलर्ट! 1430 मरीज, 100 दिन का बड़ा अभियान शुरू—गांव-गांव होगी स्क्रीनिंग

कुल्लू में टीबी के 1430 मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 100 दिन का विशेष अभियान शुरू किया है. गांव-गांव स्क्रीनिंग और जागरूकता रैली के जरिए टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 24, 2026, 04:22 PM IST

Trending Photos

कुल्लू में TB का अलर्ट! 1430 मरीज, 100 दिन का बड़ा अभियान शुरू—गांव-गांव होगी स्क्रीनिंग

Kullu News: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में टीबी मुक्त अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग ने प्रयास तेज कर दिए हैं. विश्व क्षयरोग दिवस के अवसर पर अभियान का दूसरा चरण (टीबी मुक्त अभियान 2.0) शुरू किया गया, जिसके तहत जिले में 100 दिन का विशेष अभियान चलाया जाएगा.

100 दिन चलेगा विशेष अभियान
इस अभियान के दौरान जिले के विभिन्न स्वास्थ्य खंडों में जाकर लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी. खासतौर पर टीबी के संभावित मरीजों की पहचान कर समय पर उपचार सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा.

ढालपुर में निकाली गई जागरूकता रैली
जिला मुख्यालय ढालपुर स्थित क्षेत्रीय अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम के तहत नर्सिंग छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली. रैली को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रंजीत ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

Add Zee News as a Preferred Source

टीबी मरीजों की संख्या में आई कमी
डॉ. रंजीत ठाकुर ने बताया कि वर्ष 2024 में कुल्लू में 1554 टीबी मरीज थे, जो 2025 में घटकर 1430 रह गए. वहीं जनवरी 2026 से 23 मार्च तक 333 नए मरीज स्क्रीनिंग के दौरान सामने आए हैं. सबसे अधिक मामले जरी और नग्गर स्वास्थ्य खंड में पाए गए हैं.

निक्षय पोषण योजना पर 63 लाख से अधिक खर्च
टीबी मरीजों के पोषण के लिए निक्षय पोषण योजना के तहत जिले में 63 लाख 43 हजार रुपये खर्च किए गए हैं, ताकि मरीजों को बेहतर आहार और इलाज मिल सके.

72 हजार से ज्यादा लोगों की हो चुकी स्क्रीनिंग
पिछले साल स्वास्थ्य विभाग ने जिले में 72 हजार से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की थी. अब नए अभियान के तहत बीपी, शुगर और अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों की भी विशेष जांच की जाएगी.

ठंडे क्षेत्रों में ज्यादा खतरा
डॉ. ठाकुर के अनुसार ठंडे इलाकों में टीबी का खतरा अधिक रहता है, क्योंकि लोग अक्सर एक साथ बंद कमरों में रहते हैं, जिससे संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ जाती है.

टीबी मुक्त पंचायतों की संख्या बढ़ी
कुल्लू जिले में टीबी मुक्त पंचायतों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है. वर्ष 2023 में 19 पंचायतें टीबी मुक्त थीं, जो 2024 में 22 और 2025 में बढ़कर 35 हो गई हैं.

स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य जिले को पूरी तरह टीबी मुक्त बनाना है, जिसके लिए जागरूकता और स्क्रीनिंग अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं.

TAGS

Kullu NewsTB casesHimachal Pradesh

Trending news

Bajakhana Police
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ; ਵੱਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
Ludhiana MC budget 2026
ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੰਗਾਮਾ, 1258.80 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ
Himachal government Entry Tax
ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਤੇ ਲਗਾਏ ਵਾਧੂ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
Sirhind GRP Police Station Fire
ਜੀਆਰਪੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ; ਰਿਕਾਰਡ ਸੜਿਆ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਜਿਆ ਨੁਕਸਾਨ
LPG Crisis
फतेहपुर में घरेलू गैस की किल्लत, पैसे जमा फिर भी नहीं मिल रहा सिलेंडर
Una News
हिमाचल बजट पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने बताया संतुलित तो भाजपा ने किया विरोध
Badshah Marriage
ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਤੇ ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ; ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ ਦੁਲਹਨ?
punjab cabinet reshuffle News
ਵੱਡੀ ਖਬਰ; ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ
Batala News
ਬਟਾਲਾ ਨੇੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ
Mohali News
ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ 272 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ