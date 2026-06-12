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भुंतर-मणिकर्ण मार्ग पर बड़ा हादसा, पार्वती नदी में गिरा पर्यटक वाहन; 2 की मौत, 3 घायल

Kullu News: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया. समाजसेवी शेरा नेगी भी मौके पर पहुंचे और घायलों को खाई से निकालकर सड़क तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया.

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 12, 2026, 06:44 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 06:44 PM IST
भुंतर-मणिकर्ण मार्ग पर बड़ा हादसा, पार्वती नदी में गिरा पर्यटक वाहन; 2 की मौत, 3 घायल

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Manpreet Singh

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Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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