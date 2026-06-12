Kullu News(मनीष ठाकुर): हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भुंतर-मणिकर्ण मार्ग पर सरसाड़ी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. यहां एक पर्यटक वाहन अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर से अधिक गहरी खाई में गिरते हुए पार्वती नदी किनारे जा पहुंचा. हादसे में दो पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.