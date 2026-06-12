राज्य चुनें
Kullu News(मनीष ठाकुर): हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भुंतर-मणिकर्ण मार्ग पर सरसाड़ी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. यहां एक पर्यटक वाहन अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर से अधिक गहरी खाई में गिरते हुए पार्वती नदी किनारे जा पहुंचा. हादसे में दो पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया. समाजसेवी शेरा नेगी भी मौके पर पहुंचे और घायलों को खाई से निकालकर सड़क तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया.
जानकारी के अनुसार, हादसे का शिकार वाहन पंजाब नंबर का था, जो मणिकर्ण से भुंतर की ओर जा रहा था. सरसाड़ी के पास वाहन अचानक चालक के नियंत्रण से बाहर हो गया और गहरी खाई में गिर गया.
हादसे में एक पर्यटक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे घायल ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया. घायलों में से दो को भुंतर के एक निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, जबकि एक गंभीर घायल को क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू रेफर किया गया है.
पूर्व जिला परिषद सदस्य रेखा गुलेरिया ने बताया कि घटना की जानकारी तुरंत पुलिस प्रशासन को दे दी गई थी. पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू कर दिया था और घायलों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया.
पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.