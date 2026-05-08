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Kullu Zila Parishad Election: बरशैणी वार्ड से प्रवीण ठाकुर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार घोषित

Kullu Zila Parishad Election News: शुक्रवार को कुल्लू के ढालपुर में बरशैणी वार्ड के कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक आयोजित की गई. बैठक में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से प्रवीण ठाकुर के नाम का समर्थन किया. इससे पहले कुल्लू, आनी और बंजार ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों, गठित समन्वय समितियों तथा वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ विचार-विमर्श के बाद अन्य वार्डों के प्रत्याशियों के नाम भी तय किए गए थे.

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 08, 2026, 05:51 PM IST

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Kullu Zila Parishad Election: बरशैणी वार्ड से प्रवीण ठाकुर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार घोषित

Kullu Zila Parishad Election News(मनीष ठाकुर): कुल्लू जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला परिषद चुनावों के लिए अपने समर्थित प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है. शुक्रवार को पार्टी ने बरशैणी जिला परिषद वार्ड से प्रवीण ठाकुर के नाम पर सहमति जताते हुए उन्हें कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार घोषित किया. इसके साथ ही अब तक जिला परिषद के 11 में से 9 वार्डों के लिए कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों के नाम तय हो चुके हैं, जबकि बाकी वार्डों के उम्मीदवारों को लेकर पार्टी स्तर पर मंथन जारी है.

शुक्रवार को कुल्लू के ढालपुर में बरशैणी वार्ड के कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक आयोजित की गई. बैठक में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से प्रवीण ठाकुर के नाम का समर्थन किया. इससे पहले कुल्लू, आनी और बंजार ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों, गठित समन्वय समितियों तथा वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ विचार-विमर्श के बाद अन्य वार्डों के प्रत्याशियों के नाम भी तय किए गए थे.

मिली जानकारी के अनुसार जेष्ठा वार्ड से अंजली शर्मा, चायल वार्ड से उषा भारती, ब्रो वार्ड से सुनीता कुमारी, बखनाओ वार्ड से डॉ. सुनील कुमार, लझेरी वार्ड से रीमा ठाकुर, बलागाड़ वार्ड से भावना चौहान, जरड़ भुट्टी कॉलोनी वार्ड से केशव कुल्लवी और मौहल वार्ड से इशरा ठाकुर को कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार बनाया गया है. अब बरशैणी वार्ड से प्रवीण ठाकुर का नाम भी फाइनल कर दिया गया है.

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कुल्लू ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोपाल सिंह ठाकुर ने कहा कि पार्टी ने इस बार कई वार्डों में महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी है. साथ ही कुछ सीटों पर नए चेहरों को मौका देकर संगठनात्मक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ पंचायत चुनाव मैदान में उतर रही है.

गोपाल सिंह ठाकुर ने दावा किया कि कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जनता के बीच विकास और स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को इन चुनावों में बेहतर सफलता मिलेगी. उन्होंने कहा कि संगठन स्तर पर सभी कार्यकर्ता पूरी मेहनत और मजबूती के साथ चुनाव प्रचार में जुटेंगे.

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