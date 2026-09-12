/कुटलैहड़ की 61 पंचायतों में पहुंचे विधायक विवेक शर्मा, बोले- हर पंचायत में होगा ‘विधायक संवाद रजिस्टर’

Una News(राकेश मल्ही): कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक विवेक शर्मा ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल चुनाव के समय जनता के बीच जाना नहीं, बल्कि पूरे कार्यकाल के दौरान गांव-गांव और हर परिवार के साथ लगातार संवाद बनाए रखना है. इसी उद्देश्य से शुरू किए गए ‘विधायक आपके द्वार’ कार्यक्रम के तहत उन्होंने महज एक सप्ताह में कुटलैहड़ की 61 पंचायतों का दौरा किया और अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों से सीधा संवाद किया.