/कुटलैहड़ की 61 पंचायतों में पहुंचे विधायक विवेक शर्मा, बोले- हर पंचायत में होगा ‘विधायक संवाद रजिस्टर’

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Una News(राकेश मल्ही): कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक विवेक शर्मा ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल चुनाव के समय जनता के बीच जाना नहीं, बल्कि पूरे कार्यकाल के दौरान गांव-गांव और हर परिवार के साथ लगातार संवाद बनाए रखना है. इसी उद्देश्य से शुरू किए गए ‘विधायक आपके द्वार’ कार्यक्रम के तहत उन्होंने महज एक सप्ताह में कुटलैहड़ की 61 पंचायतों का दौरा किया और अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों से सीधा संवाद किया.
इस दौरान विधायक ने BPL परिवारों की चयन प्रक्रिया को लेकर लोगों को जागरूक किया और पात्र परिवारों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने पर जोर दिया.
61 पंचायतों में लोगों से किया सीधा संवाद
शनिवार को ऊना में आयोजित पत्रकारवार्ता में विधायक विवेक शर्मा ने कहा कि ‘विधायक आपके द्वार’ कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकार और प्रशासन की योजनाओं को कार्यालयों से बाहर निकालकर सीधे गांव और पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना है.
उन्होंने कहा कि क्षेत्र में ऐसे कई लोग हैं, जो किसी कारणवश विधायक, प्रशासनिक अधिकारियों या संबंधित विभागों के कार्यालयों तक नहीं पहुंच पाते. ऐसे लोगों की समस्याओं को उनके घर-द्वार और पंचायत स्तर पर समझना जरूरी है.
सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं सामने आईं
विधायक ने बताया कि पंचायतों के दौरे के दौरान ग्रामीणों ने उनके सामने सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित कई समस्याएं और मांगें रखीं.
उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि जनसमस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर संबंधित विभागों के समक्ष उठाया जाएगा और उनके समाधान की दिशा में काम किया जाएगा.
BPL चयन में पात्र परिवारों को शामिल करने पर जोर
विवेक शर्मा ने कहा कि BPL चयन प्रक्रिया को लेकर कुटलैहड़ क्षेत्र में लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया है. उन्होंने बताया कि BPL चयन के लिए आठ चरणों में सर्वेक्षण किया गया था. इसके बाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से चर्चा के बाद नौवां चरण भी शुरू किया गया है, ताकि कोई भी पात्र परिवार सरकारी सुविधाओं से वंचित न रहे.
उन्होंने कहा कि BPL चयन में पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जा रही है और पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं.
हर पंचायत में रखा जाएगा ‘विधायक संवाद रजिस्टर’
पत्रकारवार्ता के दौरान विधायक विवेक शर्मा ने एक नई पहल की घोषणा की. उन्होंने कहा कि अब कुटलैहड़ की हर पंचायत में ‘विधायक संवाद रजिस्टर’ रखा जाएगा.
इस रजिस्टर में ग्रामीण अपनी समस्याएं, मांगें और सुझाव दर्ज करवा सकेंगे. विधायक ने कहा कि पंचायत स्तर पर उपलब्ध यह रजिस्टर जनता और विधायक के बीच संवाद का स्थायी माध्यम बनेगा.
उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के लिए अपनी समस्या लेकर विधायक या अधिकारी के कार्यालय तक पहुंचना संभव नहीं होता. ऐसे में पंचायत में रखा गया संवाद रजिस्टर आम जनता को अपनी बात सीधे विधायक तक पहुंचाने का अवसर देगा.
दर्ज समस्याओं पर होगी कार्रवाई
विधायक ने कहा कि रजिस्टर में दर्ज की जाने वाली समस्याओं और मांगों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करवाने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर लोगों से सीधे संवाद करने से न केवल समस्याओं की जानकारी मिलती है, बल्कि पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं की जानकारी भी उनके घर के नजदीक उपलब्ध करवाई जा सकती है.
विवेक शर्मा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से मजबूत करना है और इसी दिशा में पंचायत स्तर तक पहुंचकर काम किया जा रहा है.