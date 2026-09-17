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लाहौल में ड्रिलबुरी परिक्रमा के दौरान हादसा, दो महिला श्रद्धालुओं की मौत; 300 लोगों ने लिया था हिस्सा

Drilburi Parikrama: लाहौल-स्पीति में ड्रिलबुरी परिक्रमा के दौरान हादसे में दो महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई. करीब 300 लोगों ने यात्रा में हिस्सा लिया था, 30 श्रद्धालु अभी रास्ते में हैं.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 17, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 05:44 PM IST
लाहौल में ड्रिलबुरी परिक्रमा के दौरान हादसा, दो महिला श्रद्धालुओं की मौत; 300 लोगों ने लिया था हिस्सा

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