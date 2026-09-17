/लाहौल में ड्रिलबुरी परिक्रमा के दौरान हादसा, दो महिला श्रद्धालुओं की मौत; 300 लोगों ने लिया था हिस्सा

पुलिस के अनुसार ड्रिलबुरी परिक्रमा में करीब 300 श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया था. ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फ पर फिसलने, अत्यधिक ठंड और ऊंचाई से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण कई श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ी. कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं. प्रभावित श्रद्धालुओं को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल केलांग पहुंचाया गया है.