/लाहौल में ड्रिलबुरी परिक्रमा के दौरान हादसा, दो महिला श्रद्धालुओं की मौत; 300 लोगों ने लिया था हिस्सा

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Lahaul Spiti: हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति में पवित्र ड्रिलबुरी पर्वत की परिक्रमा के दौरान हादसा हो गया. इस घटना में दो महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई अन्य श्रद्धालुओं के प्रभावित होने की सूचना है. पुलिस और प्रशासन की टीमें राहत एवं बचाव अभियान में जुटी हुई हैं.
पुलिस के अनुसार ड्रिलबुरी परिक्रमा में करीब 300 श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया था. ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फ पर फिसलने, अत्यधिक ठंड और ऊंचाई से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण कई श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ी. कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं. प्रभावित श्रद्धालुओं को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल केलांग पहुंचाया गया है.
हादसे में जान गंवाने वाली महिलाओं की पहचान 74 वर्षीय दावा बुटिया, निवासी दार्जिलिंग और 61 वर्षीय यांगज़िन, निवासी केलांग के रूप में हुई है. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी.
करीब 30 श्रद्धालु अभी रास्ते में
पुलिस के मुताबिक परिक्रमा में शामिल श्रद्धालुओं को सुरक्षित वापस लाने के लिए तीन रेस्क्यू टीमें तैनात की गई हैं. करीब 30 श्रद्धालु अभी रास्ते में हैं और बचाव दल उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए अभियान चला रहे हैं.
क्षेत्रीय अस्पताल केलांग में बर्फ पर फिसलने से चोटिल हुए लोगों के अलावा ऊंचाई से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं से प्रभावित श्रद्धालु भी उपचार के लिए पहुंचे हैं. स्वास्थ्य विभाग की ओर से घायलों और बीमार श्रद्धालुओं को आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है.
पुलिस ने संभाला राहत-बचाव अभियान
लाहौल-स्पीति की पुलिस अधीक्षक शिवानी मेहला ने बताया कि राहत और बचाव अभियान जारी है. पुलिस और रेस्क्यू टीमें रास्ते में मौजूद श्रद्धालुओं को सुरक्षित वापस लाने में जुटी हैं. प्रशासन की ओर से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.
ड्रिलबुरी परिक्रमा ऊंचाई वाले क्षेत्र में आयोजित होती है, जहां मौसम और भौगोलिक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण रहती हैं. ऐसे में रेस्क्यू टीमों को श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने के लिए सावधानी के साथ अभियान चलाना पड़ रहा है.