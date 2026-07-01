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हिमाचल में बढ़ा फ्लैश फ्लड का खतरा! 31°C तापमान से तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर

Lahaul Weather: हिमाचल के लाहौल-स्पीति में तापमान 31 डिग्री सेल्सियस पहुंचने से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं. जालमाह और जिस्पा नालों में फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति से हाईवे प्रभावित हुए हैं, जबकि चंद्रभागा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 01, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 01:20 PM IST
हिमाचल में बढ़ा फ्लैश फ्लड का खतरा! 31°C तापमान से तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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