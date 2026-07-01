हिमाचल में बढ़ा फ्लैश फ्लड का खतरा! 31°C तापमान से तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर

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Himachal Monsoon/Sandeep Singh: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में लगातार बढ़ रहे तापमान के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगे हैं. अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के बाद कई सूखे नालों में अचानक पानी का बहाव बढ़ गया है, जिससे फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति बनने लगी है. इसके चलते दो स्थानों पर यातायात भी प्रभावित हुआ है.
जालमाह और जिस्पा नालों में तीन दिन से बढ़ा जलस्तर
पिछले तीन दिनों से जालमाह और जिस्पा नालों में पानी का तेज बहाव बना हुआ है. जालमाह नाले में अचानक आई बाढ़ के कारण तांदी-उदयपुर मार्ग पर आवाजाही प्रभावित हुई है. वहीं जिस्पा के पास केलंग-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी एक नाले में तेज बहाव आने से यातायात बाधित हुआ.
हालांकि राहत की बात यह है कि दोनों स्थान रिहायशी क्षेत्रों से दूर हैं और अब तक किसी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है.
बढ़ते तापमान का दिखने लगा असर
लाहौल-स्पीति में इन दिनों तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है. गर्मी बढ़ने के कारण ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौजूद ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं. इसके चलते सूखे नालों में अचानक पानी भर रहा है और कई स्थानों पर फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति बन रही है.
विशेषज्ञों के अनुसार, गर्मियों के मौसम में ग्लेशियर पिघलने की प्रक्रिया तेज होने से ऐसे हालात हर साल बनते हैं, लेकिन इस बार तापमान अधिक रहने से जोखिम भी बढ़ गया है.
चंद्रभागा नदी का जलस्तर बढ़ा
लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण चंद्रभागा नदी भी उफान पर है. नदी का पानी अब तीन गांवों को जोड़ने वाले पुल तक पहुंच गया है. फिलहाल पुल सुरक्षित है, लेकिन जलस्तर लगातार बढ़ने से स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है.
प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी
प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. लोगों और पर्यटकों से नदी-नालों के किनारे न जाने तथा मौसम और प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की गई है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके.