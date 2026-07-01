हिमाचल में बढ़ा फ्लैश फ्लड का खतरा! 31°C तापमान से तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर

Himachal Monsoon/Sandeep Singh: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में लगातार बढ़ रहे तापमान के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगे हैं. अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के बाद कई सूखे नालों में अचानक पानी का बहाव बढ़ गया है, जिससे फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति बनने लगी है. इसके चलते दो स्थानों पर यातायात भी प्रभावित हुआ है.