शिमला में बारिश के बीच भूस्खलन से दो सड़कों पर यातायात प्रभावित

राजधानी शिमला में बीती रात से लगातार हो रही तेज़ बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. शहर के विकासनगर इलाके में भारी बारिश के चलते पहाड़ी से पत्थर नीचे खड़ी गाड़ियों पर आ गिरे, जिससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जानी हानि नहीं हुई. लगातार बारिश के बीच मौसम विज्ञान केंद्र ने आने वाले कई घंटों के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.