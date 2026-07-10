शिमला में बारिश के बीच भूस्खलन से दो सड़कों पर यातायात प्रभावित

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Shimla Landslide News (अंकुश डोभाल): लगातार बारिश के बीच शिमला पुलिस ने जिले की सड़कों की ताजा यातायात स्थिति जारी की है. सुबह 10 बजे तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ढली-रोहड़ू, ढली-रामपुर और ढली-सुन्नी-तत्तापानी मार्ग पर यातायात सामान्य रूप से संचालित हो रहा है.
पुलिस के मुताबिक ढली-सैंज मार्ग पर भी यातायात सुचारु है, लेकिन सैंज-चौपाल मार्ग अवरुद्ध है. वहीं, तत्तापानी-किंगल मार्ग भूस्खलन के कारण बंद है, जिससे इस मार्ग पर आवाजाही प्रभावित हुई है. शिमला ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले अपने गंतव्य मार्ग की नवीनतम जानकारी अवश्य प्राप्त करें. साथ ही, यातायात पुलिस और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षित यात्रा करें.
राजधानी शिमला में बीती रात से लगातार हो रही तेज़ बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. शहर के विकासनगर इलाके में भारी बारिश के चलते पहाड़ी से पत्थर नीचे खड़ी गाड़ियों पर आ गिरे, जिससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जानी हानि नहीं हुई. लगातार बारिश के बीच मौसम विज्ञान केंद्र ने आने वाले कई घंटों के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.
खराब मौसम को देखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने लोगों से अतिरिक्त सतर्कता बरतने की अपील की है. प्रशासन ने नागरिकों को अनावश्यक यात्रा से बचने, नदी-नालों और भूस्खलन संभावित संवेदनशील क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है. अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पर लगातार नज़र रखी जा रही है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है.
नाहन में अवकाश का एलान
लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच जिला प्रशासन ने एहतियातन बड़ा फैसला लिया है. डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने आज जिले के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित करने के आदेश जारी किए हैं. पिछले 36 घंटों से जारी बारिश के चलते नदियों और खड्डों का जलस्तर बढ़ गया है, जबकि कई सड़कें भी यातायात के लिए बंद हो गई हैं.