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शिमला में बारिश के बीच भूस्खलन से दो सड़कों पर यातायात प्रभावित

लगातार बारिश के बीच शिमला पुलिस ने जिले की सड़कों की ताजा यातायात स्थिति जारी की है.

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 10, 2026, 12:02 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 12:02 PM IST
शिमला में बारिश के बीच भूस्खलन से दो सड़कों पर यातायात प्रभावित
Source: एजेंसी

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Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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