/39 साल की सैन्य सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा, राष्ट्र के प्रति समर्पण की विरासत रहेगी कायम

दूसरी पीढ़ी के सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ऐसे परिवार से आते हैं, जिसने सामूहिक रूप से 100 साल से अधिक समय तक देश की सेवा की है. उनके पिता दिवंगत विंग कमांडर शिव कुमार शर्मा भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट थे और उन्होंने 1961 में गोवा, 1962 में फुकचेह एवं डेमचोक, 1965 में हलवाड़ा और 1971 में पठानकोट में ऑपरेशनों में हिस्सा लिया. 1965 में सरगोधा के ऊपर उनका विमान गिरा था और रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर के बावजूद उन्होंने दोबारा फाइटर विमान उड़ाने के लिए खुद को फिट किया.