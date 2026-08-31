/39 साल की सैन्य सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा, राष्ट्र के प्रति समर्पण की विरासत रहेगी कायम

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Lt Gen Devendra Sharma News (अंकुश डोभाल): लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा, PVSM, AVSM, SM आज 31 अगस्त को भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं. वह सेना प्रशिक्षण कमान (ARTRAC) के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के पद पर कार्यरत थे. उन्होंने राष्ट्र को 39 वर्षों की विशिष्ट सेवा दी. उनके सेवानिवृत्त होने के साथ उनके परिवार की राष्ट्र सेवा का एक सदी से अधिक पुराना सफर भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचा.
दूसरी पीढ़ी के सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ऐसे परिवार से आते हैं, जिसने सामूहिक रूप से 100 साल से अधिक समय तक देश की सेवा की है. उनके पिता दिवंगत विंग कमांडर शिव कुमार शर्मा भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट थे और उन्होंने 1961 में गोवा, 1962 में फुकचेह एवं डेमचोक, 1965 में हलवाड़ा और 1971 में पठानकोट में ऑपरेशनों में हिस्सा लिया. 1965 में सरगोधा के ऊपर उनका विमान गिरा था और रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर के बावजूद उन्होंने दोबारा फाइटर विमान उड़ाने के लिए खुद को फिट किया.
उनके ससुर ब्रिगेडियर सरजीत सिंह कलेर (सेवानिवृत्त) ने 1962, 1965 और 1971 के तीनों प्रमुख युद्धों में हिस्सा लिया. उनके बड़े भाई एयर कमोडोर शैलेंद्र शर्मा, वायु सेना मेडल (सेवानिवृत्त), Mirage 2000 पायलट रहे और 1999 के ऑपरेशन विजय के दौरान कारगिल, द्रास और मुश्कोह में स्ट्राइक की.
मायो कॉलेज अजमेर के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 71वें कोर्स में Academy Cadet Captain और भारतीय सैन्य अकादमी के 81वें रेगुलर कोर्स में Academy Under Officer के रूप में कार्य किया. उन्होंने IMA में Sword of Honour और Sikh Light Infantry Medal for Best Sportsman हासिल किया. 19 दिसंबर 1987 को उन्हें ‘द स्किंडे हॉर्स’ में कमीशन मिला.
जम्मू-कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक के दौरान 11 राजपूताना राइफल्स में काउंटर-इंसर्जेंसी ऑपरेशनों में सेवा के दौरान उन्हें वीरता के लिए सेना मेडल से सम्मानित किया गया. उन्होंने द स्किंडे हॉर्स, एक आर्मर्ड ब्रिगेड, एक Infantry Division और एक Pivot Corps की कमान संभाली. इसके अलावा उन्होंने Strike Corps में BGS (Operations), Major General General Staff (Operations) और Command Headquarters में Chief of Staff जैसे महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दीं.
उन्होंने विदेश में भी दो बार सेवाएं दीं. पहले वह भूटान स्थित Headquarters Indian Military Training Team में GSO-2 (Operations) रहे और बाद में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन MONUSCO में Chief Military Personnel Officer के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने 52 देशों के 21,000 से अधिक सैनिकों का प्रशासन संभाला.
लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा ने 1 जुलाई 2024 को ARTRAC के 25वें Army Commander के रूप में कमान संभाली. उनके कार्यकाल में ARTRAC ने COAS Quadrennial Training Directive 2025-2029 जारी किया, Drone Warfare Training की शुरुआत की, जिसमें 50,000 से अधिक सैन्यकर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया।