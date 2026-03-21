Himachal Budget 2026 Live: आर्थिक चुनौतियों के बीच आज CM सुक्खू पेश करेंगे चौथा बजट, क्या मिलेगी राहत?

Himachal Pradesh Budget 2026 Live Updates: हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज अपना तीसरा बजट पेश करेंगे. जानें किन घोषणाओं और राहत की उम्मीदें टिकी हैं इस बजट पर.
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Himachal Budget 2026 Live: सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शनिवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करेंगे. यह बजट ऐसे समय में आ रहा है जब प्रदेश आर्थिक दबावों का सामना कर रहा है और केंद्र की ओर से मिलने वाली रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट भी बंद हो चुकी है.
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शनिवार सुबह 11 बजे बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होगी. इसके बाद मुख्यमंत्री सदन में आगामी वित्तीय वर्ष का पूरा बजट पेश करेंगे.
प्रदेश इस समय वित्तीय संकट से जूझ रहा है, ऐसे में सरकार के सामने संतुलित बजट पेश करने की बड़ी चुनौती है. लोगों और विभिन्न वर्गों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार राहत और विकास के लिए क्या नई घोषणाएं करती है.
सीएम सुक्खू अपने बजट भाषण में आने वाले एक साल के लिए विकास योजनाओं, खर्च और संसाधनों का पूरा रोडमैप पेश करेंगे. माना जा रहा है कि इस बजट में आर्थिक सुधार और संसाधन जुटाने पर विशेष फोकस रहेगा.
कड़ी सुरक्षा के बीच विधानसभा पहुंचीं बजट की प्रतियां
कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज बजट की प्रतियां विधानसभा परिसर पहुंचाई गईं. संवेदनशील दस्तावेज होने के कारण प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, ताकि बजट पेश होने से पहले किसी भी तरह की जानकारी लीक न हो. अधिकारियों की निगरानी में पूरी प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक पूरा किया गया.
आज पेश होगा हिमाचल का बजट 2026-27
सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सुबह 11 बजे वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश करेंगे, जो उनके कार्यकाल का चौथा बजट होगा. खास बात यह है कि RDG (Revenue Deficit Grant) बंद होने के बाद यह पहला बजट है, जिससे घोषणाओं पर असर पड़ सकता है. आर्थिक चुनौतियों के बीच जनता को इस बार ‘टैक्स फ्री’ बजट की उम्मीद है, वहीं सरकार के सामने संतुलित वित्तीय प्रबंधन की बड़ी जिम्मेदारी भी है.