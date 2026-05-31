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Himachal Election Results 2026 LIVE: MC, ZP और BDC मतगणना जारी, सोलन-धर्मशाला समेत 4 नगर निगमों के नतीजों पर नजर

Himachal Election Results 2026 LIVE Updates: हिमाचल में 4 नगर निगम, 251 जिला परिषद और 1684 पंचायत समिति सीटों की मतगणना जारी. सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला के नतीजों पर सबकी नजर.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 31, 2026, 10:23 AM IST

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Himachal Election Results 2026 LIVE: MC, ZP और BDC मतगणना जारी, सोलन-धर्मशाला समेत 4 नगर निगमों के नतीजों पर नजर
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Himachal Election Results 2026 LIVE: हिमाचल प्रदेश में 4 नगर निगम (सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला), 251 जिला परिषद और 1684 पंचायत समिति सीटों के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है. प्रदेश के 91 विकास खंडों में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती जारी है. नगर निगम चुनावों के नतीजे दोपहर तक आने की संभावना है, जबकि ZP और BDC सीटों के परिणाम देर शाम तक जारी रह सकते हैं. कांग्रेस और भाजपा दोनों की नजरें इन चुनावों पर टिकी हैं, क्योंकि इन्हें 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सेमीफाइनल माना जा रहा है.

2027 विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक संकेत
सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला नगर निगम चुनावों के परिणामों को राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है. चूंकि नगर निगम चुनाव पार्टी चिन्ह पर लड़े गए हैं, इसलिए इन्हें 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और भाजपा के लिए राजनीतिक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है. इन नतीजों से प्रदेश में दोनों प्रमुख दलों की लोकप्रियता और जनसमर्थन का संकेत मिलने की उम्मीद है.

91 विकास खंडों में मतगणना की विशेष व्यवस्था
राज्य के 91 विकास खंडों में जिला परिषद और पंचायत समिति सीटों की मतगणना की जा रही है. जिला परिषद वार्डों के लिए कई केंद्रों पर 15 से 20 टेबल लगाई गई हैं और प्रत्येक वार्ड की काउंटिंग के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों और अधिकारियों को तैनात किया गया है. मतों की संख्या के आधार पर टेबल और स्टाफ बढ़ाने की भी व्यवस्था रखी गई है.

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31 May 2026
10:22 AM

Himachal Election Results 2026: धर्मशाला नगर निगम के वार्ड-3 में भाजपा की जीत
धर्मशाला नगर निगम के वार्ड नंबर-3 से भाजपा उम्मीदवार आशा ने जीत दर्ज की है. आशा को 368 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार सुदर्शन कुमारी को 254 मतों से संतोष करना पड़ा. धर्मशाला में भाजपा लगातार बढ़त बनाए हुए है.

 

10:16 AM

Himachal Election Results 2026: धर्मशाला नगर निगम चुनाव में पूर्व मेयर की हार
धर्मशाला नगर निगम चुनाव में पूर्व मेयर को हार का सामना करना पड़ा है. अब तक घोषित नतीजों में भाजपा का दबदबा देखने को मिल रहा है और पार्टी तीन वार्डों में जीत दर्ज कर चुकी है.

10:15 AM

Himachal Election Results 2026: धर्मशाला नगर निगम के वार्ड-1 में भाजपा की रेखा विजयी
धर्मशाला नगर निगम के वार्ड नंबर-1 (फोर्सिथगंज) से भाजपा उम्मीदवार रेखा ने जीत दर्ज की है. महिला आरक्षित इस वार्ड में रेखा को 263 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार हिमांशी को 216 मत प्राप्त हुए. वहीं 9 मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना.

 

09:57 AM

Himachal Election Results 2026: मंडी के वार्ड-1 से निर्दलीय अलकनंदा हांडा विजयी
मंडी नगर निगम के वार्ड-1 (खालियार) से निर्दलीय उम्मीदवार अलकनंदा हांडा ने जीत दर्ज की है. भाजपा के रणवीर दूसरे स्थान पर रहे। इस वार्ड में पूर्व मंत्री के रिश्तेदार कांग्रेस उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा. मतगणना का कार्य निर्धारित टेबलों पर जारी है.

 

09:56 AM

Himachal Election Results 2026: मंडी नगर निगम में भाजपा आगे
मंडी नगर निगम चुनाव के शुरुआती नतीजों में भाजपा ने बढ़त बना ली है. अब तक घोषित 5 वार्डों में भाजपा ने 3 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस और एक निर्दलीय उम्मीदवार को 1-1 सीट मिली है. कांग्रेस को कुछ अहम वार्डों में हार का सामना करना पड़ा है.

 

09:40 AM

Himachal Election Results 2026: 10,854 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित
पंचायती राज चुनावों में कुल 10,854 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं. तीन चरणों में आयोजित चुनावों में 31,182 प्रतिनिधियों के लिए मतदान हुआ, जिनमें 3,754 प्रधान, 3,754 उप-प्रधान, 21,654 वार्ड सदस्य, 1,769 पंचायत समिति (बीडीसी) सदस्य और 251 जिला परिषद सदस्य शामिल हैं.

 

09:39 AM

Himachal Election Results 2026: बारिश के बीच भी हिमाचल में 81 फीसदी मतदान
हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों के दौरान बारिश और खराब मौसम के बावजूद मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला और प्रदेशभर में करीब 81 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. चुनाव मतपत्रों के माध्यम से कराए गए। सबसे अधिक 95 प्रतिशत मतदान सिरमौर के दादाहू विकास खंड की बटगढ़ पंचायत में दर्ज हुआ. वहीं कुल्लू में 84.66 प्रतिशत, सोलन में 83.84 प्रतिशत, शिमला में 82.96 प्रतिशत और मंडी में 82.08 प्रतिशत मतदान रिकॉर्ड किया गया.

09:33 AM

Himachal Election Results 2026: सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू
हिमाचल प्रदेश में चार नगर निगमों, पंचायत समितियों (बीडीसी) और जिला परिषद चुनावों की मतगणना रविवार सुबह 9 बजे शुरू हो गई. आज मंडी और पालमपुर के 15-15 वार्डों तथा सोलन और धर्मशाला के 17-17 वार्डों के चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे. साथ ही जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के नतीजों पर भी सभी की नजरें टिकी हैं.

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