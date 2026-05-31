Himachal Election Results 2026 LIVE: MC, ZP और BDC मतगणना जारी, सोलन-धर्मशाला समेत 4 नगर निगमों के नतीजों पर नजर

Himachal Election Results 2026 LIVE: हिमाचल प्रदेश में 4 नगर निगम (सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला), 251 जिला परिषद और 1684 पंचायत समिति सीटों के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है. प्रदेश के 91 विकास खंडों में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती जारी है. नगर निगम चुनावों के नतीजे दोपहर तक आने की संभावना है, जबकि ZP और BDC सीटों के परिणाम देर शाम तक जारी रह सकते हैं. कांग्रेस और भाजपा दोनों की नजरें इन चुनावों पर टिकी हैं, क्योंकि इन्हें 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सेमीफाइनल माना जा रहा है.

2027 विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक संकेत

सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला नगर निगम चुनावों के परिणामों को राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है. चूंकि नगर निगम चुनाव पार्टी चिन्ह पर लड़े गए हैं, इसलिए इन्हें 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और भाजपा के लिए राजनीतिक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है. इन नतीजों से प्रदेश में दोनों प्रमुख दलों की लोकप्रियता और जनसमर्थन का संकेत मिलने की उम्मीद है.

91 विकास खंडों में मतगणना की विशेष व्यवस्था

राज्य के 91 विकास खंडों में जिला परिषद और पंचायत समिति सीटों की मतगणना की जा रही है. जिला परिषद वार्डों के लिए कई केंद्रों पर 15 से 20 टेबल लगाई गई हैं और प्रत्येक वार्ड की काउंटिंग के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों और अधिकारियों को तैनात किया गया है. मतों की संख्या के आधार पर टेबल और स्टाफ बढ़ाने की भी व्यवस्था रखी गई है.