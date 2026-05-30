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Himachal Panchayat Election Live: 1189 पंचायतों में वोटिंग जारी, बूथों पर लंबी कतारें, शाम तक आएंगे नतीजे

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए शनिवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया. प्रदेश की 1189 ग्राम पंचायतों में मतदाता उत्साह के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं.

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 30, 2026, 08:42 AM IST

  • 1189 पंचायतों में सुबह 7 बजे मतदान शुरू
    15.40 लाख मतदाता करेंगे मतदान
    कई बूथों पर सुबह से लंबी कतारें
    दोपहर 3 बजे तक चलेगी वोटिंग
    मतदान के बाद शुरू होगी मतगणना
    प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्य के परिणाम आज
    बीडीसी और जिला परिषद की मतगणना 31 मई को

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Himachal Panchayat Election Live: 1189 पंचायतों में वोटिंग जारी, बूथों पर लंबी कतारें, शाम तक आएंगे नतीजे
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Himachal Panchayat Election Live Updates: हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए शनिवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया. प्रदेश की 1189 ग्राम पंचायतों में मतदाता उत्साह के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं. कई क्षेत्रों में मतदान शुरू होते ही बूथों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिलीं.

इस चरण में 15 लाख 40 हजार 324 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इनमें 7 लाख 76 हजार 802 पुरुष, 7 लाख 63 हजार 517 महिला और 5 अन्य मतदाता शामिल हैं.

मतदान प्रक्रिया दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगी. इसके बाद प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्य पदों के लिए मतगणना शुरू की जाएगी. संबंधित पंचायत मुख्यालयों में ही मतों की गिनती कर परिणाम घोषित किए जाएंगे.

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वहीं, पंचायत समिति (बीडीसी) और जिला परिषद सदस्यों के लिए डाले गए मतों की गणना 31 मई को निर्धारित केंद्रों पर की जाएगी. चुनाव प्रशासन ने सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का दावा किया है, ताकि मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो सके.

प्रदेशभर में ग्रामीण मतदाताओं में अपने नए जनप्रतिनिधियों के चयन को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है और शाम तक अधिकांश पंचायतों के नतीजे सामने आने की उम्मीद है.

30 May 2026
08:37 AM

Himachal Panchayat Election Live Updates: जिला परिषद, बीडीसी और नगर निगम चुनावों की मतगणना कल
प्रदेश में पंचायत चुनावों की मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सभी की नजरें मतगणना पर टिकी हैं. जिला परिषद और पंचायत समिति (बीडीसी) चुनावों की मतगणना कल संबंधित ब्लॉक मुख्यालयों में होगी. वहीं सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला नगर निगमों के चुनाव परिणामों के लिए मतों की गिनती संबंधित नगर निगम मुख्यालयों में की जाएगी.

08:27 AM

Himachal Panchayat Election Live Updates: सिरमौर में पंचायती राज चुनाव को लेकर आज तीसरे और अंतिम चरण मतदान प्रक्रिया जारी,
सिरमौर में 8 विकास खंडों की 89 पंचायत में हो रहा मतदान
नाहन विकासखंड की 9 पंचायतें शामिल
चुनाव के लिए प्रशासन की ओर से 515 पोलिंग बूथ बनाये गए है
ठीक 7:00 शुरू हुई मतदान प्रक्रिया दोपहर 3:00 तक चलेगी

 

08:26 AM

Himachal Panchayat Election Live Updates: हिमाचल की 1189 पंचायतों में तीसरे चरण का मतदान शुरू, मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे.

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