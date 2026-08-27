दिवाली से हिमाचल में शुरू हो सकती है लॉटरी; सिंगल लाइन लॉटरी पर रहेगी रोक

पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से मुख्यमंत्री को लॉटरी शुरू न करने के संबंध में लिखे गए पत्र पर भी उद्योग मंत्री ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता राजनीतिक कारणों से ऐसे बयान और पत्र जारी करते रहते हैं. उनका कहना था कि सरकार प्रदेश के हित को ध्यान में रखकर निर्णय ले रही है और सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया गया है.