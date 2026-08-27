दिवाली से हिमाचल में शुरू हो सकती है लॉटरी; सिंगल लाइन लॉटरी पर रहेगी रोक

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Shimla(अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश में लॉटरी दोबारा शुरू करने की कवायद तेज हो गई है. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश में दिवाली के आसपास लॉटरी शुरू की जा सकती है. हालांकि उन्होंने साफ किया कि सरकार सिंगल लाइन या सिंगल डिजिट लॉटरी लागू नहीं करेगी. सरकार का उद्देश्य राजस्व बढ़ाना है, लेकिन साथ ही आम लोगों को जुए की लत से भी बचाना है.
उद्योग मंत्री ने बताया कि लॉटरी शुरू करने से पहले सरकार ने विभिन्न राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन किया है. खासकर केरल और पंजाब की लॉटरी प्रणाली को ध्यान में रखते हुए पूरी प्रक्रिया की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार की गई है. इसके बाद संबंधित फाइल वित्त विभाग को भेज दी गई है. वित्त विभाग की मंजूरी मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि शुरुआत में सरकार को लॉटरी से करीब 10 करोड़ रुपये की आय होने की उम्मीद है. आने वाले वर्षों में यह आय बढ़कर करीब 150 करोड़ रुपये सालाना तक पहुंच सकती है. उनका कहना है कि इस अतिरिक्त राजस्व का उपयोग प्रदेश के विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं में किया जाएगा.
उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार सिंगल लाइन लॉटरी शुरू नहीं करेगी. इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि इस तरह की लॉटरी लोगों में जुए की लत बढ़ा सकती है. सरकार चाहती है कि लॉटरी व्यवस्था पारदर्शी और जिम्मेदारी के साथ संचालित हो, ताकि लोगों पर इसका नकारात्मक प्रभाव न पड़े.
पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से मुख्यमंत्री को लॉटरी शुरू न करने के संबंध में लिखे गए पत्र पर भी उद्योग मंत्री ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता राजनीतिक कारणों से ऐसे बयान और पत्र जारी करते रहते हैं. उनका कहना था कि सरकार प्रदेश के हित को ध्यान में रखकर निर्णय ले रही है और सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया गया है.
सरकार का मानना है कि नई लॉटरी व्यवस्था से प्रदेश की आय बढ़ेगी और आर्थिक संसाधनों को मजबूत करने में मदद मिलेगी. अब सभी की नजर वित्त विभाग की मंजूरी और सरकार की अंतिम घोषणा पर टिकी हुई है, जिसके बाद दिवाली के आसपास लॉटरी शुरू होने की संभावना है.