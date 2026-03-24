LPG Crisis: फतेहपुर में घरेलू गैस की किल्लत, पैसे जमा फिर भी नहीं मिल रहा सिलेंडर

Nurpur News: फतेहपुर क्षेत्र में इन दिनों घरेलू गैस की सप्लाई बाधित होने से आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. हालात ऐसे हैं कि उपभोक्ता पैसे जमा करवाने के बावजूद समय पर गैस सिलेंडर नहीं पा रहे और घंटों तक इंतजार करने को मजबूर हैं.

सुबह से लाइन में, फिर भी नहीं मिली गैस

भाटियां के जोगिंदर सिंह, सिहाल की सपना और हटली के राजेश्वर समेत कई उपभोक्ताओं ने बताया कि वे सुबह से ही गैस लेने के लिए फतेहपुर पहुंचे थे, लेकिन देर शाम तक भी गैस की गाड़ी नहीं पहुंची. इससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है.

एजेंसी दे रही आश्वासन, सप्लाई फिर भी नहीं

उपभोक्ताओं का कहना है कि एजेंसी की ओर से बार-बार बताया जा रहा है कि गैस की गाड़ी दोपहर बाद पहुंचेगी, लेकिन समय बीतने के बावजूद सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिससे लोगों को बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं.

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होशियारपुर से नहीं चली गैस की गाड़ी

इस मामले में शहीद अशोक कुमार गैस एजेंसी फतेहपुर के कर्मचारी ने बताया कि गैस की गाड़ी अभी तक होशियारपुर से रवाना नहीं हुई है. हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि देर शाम तक गाड़ी पहुंच सकती है.

पहले से भुगतान करने वालों को मिलेगी प्राथमिकता

एजेंसी की ओर से यह भी कहा गया है कि जिन उपभोक्ताओं ने पहले से भुगतान कर रखा है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे.

सप्लाई सुधारने की उठी मांग

गैस की कमी से परेशान उपभोक्ताओं ने सरकार और संबंधित विभाग से मांग की है कि घरेलू गैस की आपूर्ति को जल्द सुचारु किया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके.