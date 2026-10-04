/राष्ट्रपति के दौरे से पहले मनाली में ट्रैफिक पर बड़ा प्रतिबंध; 7 अक्टूबर को पलचान से अटल टनल तक सभी वाहन बंद

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Manali News(संदीप सिंह): राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मनाली और अटल टनल दौरे को लेकर प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है. 6 से 8 अक्टूबर तक राष्ट्रपति के दौरे के दौरान सुरक्षा को देखते हुए कई रूट पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित, नियंत्रित और डायवर्ट की जाएगी.
कुल्लू के जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित कुमार शर्मा ने 4 अक्टूबर को आदेश जारी कर ट्रैफिक प्रतिबंधों की पूरी व्यवस्था स्पष्ट कर दी है. आदेश के मुताबिक 6 अक्टूबर की रात 8 बजे से 7 अक्टूबर दोपहर 12 बजे तक सभी प्रकार के भारी वाहनों को अटल टनल की तरफ जाने की अनुमति नहीं होगी. जरूरत के मुताबिक इन वाहनों को डायवर्ट या प्रतिबंधित किया जाएगा.
वहीं 7 अक्टूबर को पलचान से अटल टनल रोहतांग तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी. यानी इस अवधि में इस रूट पर सामान्य पर्यटक और स्थानीय वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित होगी. इसके अलावा 6 से 8 अक्टूबर तक रामबाग से हडिम्बा मंदिर और ओल्ड मनाली की तरफ भारी वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी.
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति के काफिले की आवाजाही के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मुताबिक कुछ समय के लिए ट्रैफिक को रोका, नियंत्रित या डायवर्ट किया जा सकता है. हालांकि एम्बुलेंस, फायर टेंडर, आपातकालीन सेवाओं, पुलिस और सुरक्षा वाहनों तथा राष्ट्रपति की ड्यूटी में तैनात अधिकृत वाहनों को इन प्रतिबंधों से छूट रहेगी.
यानि अगर आप 6 से 8 अक्टूबर के बीच मनाली, सोलंग, पलचान या अटल टनल की तरफ जाने का प्लान बना रहे हैं, तो निकलने से पहले ट्रैफिक व्यवस्था और प्रशासन की एडवाइजरी जरूर देख लें, क्योंकि राष्ट्रपति के मूवमेंट के दौरान सड़क पर अचानक ट्रैफिक रोकने या डायवर्जन की स्थिति बन सकती है. प्रशासन का यह आदेश राष्ट्रपति की सुरक्षा, आम लोगों की सुविधा और ट्रैफिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 115 और 117 के तहत जारी किया गया है.