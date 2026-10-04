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राष्ट्रपति के दौरे से पहले मनाली में ट्रैफिक पर बड़ा प्रतिबंध; 7 अक्टूबर को पलचान से अटल टनल तक सभी वाहन बंद

Manali News: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मनाली और अटल टनल दौरे को लेकर प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है.

Written ByRavinder Singh
Published: Oct 04, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Oct 04, 2026, 07:24 PM IST
राष्ट्रपति के दौरे से पहले मनाली में ट्रैफिक पर बड़ा प्रतिबंध; 7 अक्टूबर को पलचान से अटल टनल तक सभी वाहन बंद

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Ravinder Singh

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Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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