/राष्ट्रपति के दौरे से पहले मनाली में ट्रैफिक पर बड़ा प्रतिबंध; 7 अक्टूबर को पलचान से अटल टनल तक सभी वाहन बंद

Manali News(संदीप सिंह): राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मनाली और अटल टनल दौरे को लेकर प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है. 6 से 8 अक्टूबर तक राष्ट्रपति के दौरे के दौरान सुरक्षा को देखते हुए कई रूट पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित, नियंत्रित और डायवर्ट की जाएगी.

कुल्लू के जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित कुमार शर्मा ने 4 अक्टूबर को आदेश जारी कर ट्रैफिक प्रतिबंधों की पूरी व्यवस्था स्पष्ट कर दी है. आदेश के मुताबिक 6 अक्टूबर की रात 8 बजे से 7 अक्टूबर दोपहर 12 बजे तक सभी प्रकार के भारी वाहनों को अटल टनल की तरफ जाने की अनुमति नहीं होगी. जरूरत के मुताबिक इन वाहनों को डायवर्ट या प्रतिबंधित किया जाएगा.