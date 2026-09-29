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नहीं रहे मेजर विजय सिंह मनकोटिया, कांगड़ा ने खोया अपना बेबाक सिपाही

Major Vijay Singh Mankotia Death: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता मेजर विजय सिंह मनकोटिया का निधन हो गया. उनके निधन से कांगड़ा समेत पूरे प्रदेश में शोक की लहर है.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 29, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Sep 29, 2026, 11:55 AM IST
नहीं रहे मेजर विजय सिंह मनकोटिया, कांगड़ा ने खोया अपना बेबाक सिपाही

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