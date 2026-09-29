नहीं रहे मेजर विजय सिंह मनकोटिया, कांगड़ा ने खोया अपना बेबाक सिपाही

राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक

मेजर विजय सिंह मनकोटिया के निधन को कांगड़ा के लिए बड़ी क्षति माना जा रहा है. उनके निधन की खबर के बाद राजनीतिक, सामाजिक और अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने शोक व्यक्त किया है. लोगों ने उनके योगदान को याद करते हुए परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं.