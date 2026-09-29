नहीं रहे मेजर विजय सिंह मनकोटिया, कांगड़ा ने खोया अपना बेबाक सिपाही

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Dharamshala News: हिमाचल प्रदेश की राजनीति के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया का निधन हो गया है. उनके निधन की खबर सामने आने के बाद कांगड़ा सहित पूरे हिमाचल प्रदेश में शोक की लहर है. राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है.
मेजर विजय सिंह मनकोटिया लंबे समय तक प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे. कांगड़ा क्षेत्र से जुड़े जनहित के मुद्दों को उन्होंने कई मौकों पर मुखरता के साथ उठाया. क्षेत्र की समस्याओं को सरकार और प्रशासन के समक्ष प्रभावी ढंग से रखने के लिए भी उनकी पहचान रही.
बेबाक अंदाज के लिए अलग पहचान
सैन्य पृष्ठभूमि से आने वाले मेजर विजय सिंह मनकोटिया अपनी स्पष्टवादिता और बेबाक राजनीतिक शैली के लिए जाने जाते थे. वह विभिन्न मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते थे और जनहित से जुड़े मामलों को प्रमुखता से उठाते रहे.
कांगड़ा के विकास और क्षेत्रीय हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर उनकी सक्रियता ने उन्हें स्थानीय स्तर पर अलग पहचान दिलाई. उनके राजनीतिक सफर में कई महत्वपूर्ण पड़ाव रहे और उन्होंने प्रदेश की राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई.
राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक
मेजर विजय सिंह मनकोटिया के निधन को कांगड़ा के लिए बड़ी क्षति माना जा रहा है. उनके निधन की खबर के बाद राजनीतिक, सामाजिक और अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने शोक व्यक्त किया है. लोगों ने उनके योगदान को याद करते हुए परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं.
उनके निधन से हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक ऐसी आवाज का अंत हुआ है, जो जनहित के मुद्दों पर अपनी बात स्पष्ट और बेबाक तरीके से रखने के लिए जानी जाती थी. उनके जाने से कांगड़ा समेत प्रदेश में उनके समर्थकों और परिचितों के बीच शोक का माहौल है.