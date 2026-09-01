/खड़गे के मंच के ‘शुद्धिकरण’ पर ऊना में बवाल, युवा कांग्रेस का RSS कार्यालय के बाहर प्रदर्शन

राजनीतिक विवाद और बढ़ने के आसार

खड़गे के मंच के कथित शुद्धिकरण को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. ऊना में युवा कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद हिमाचल में भी यह मुद्दा सियासी बहस का हिस्सा बन गया है. युवा कांग्रेस ने साफ किया है कि वह जातिगत भेदभाव के मुद्दे को लेकर आगे भी विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी.