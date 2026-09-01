/खड़गे के मंच के ‘शुद्धिकरण’ पर ऊना में बवाल, युवा कांग्रेस का RSS कार्यालय के बाहर प्रदर्शन

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Una News: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उत्तराखंड में जनसभा के बाद मंच के कथित ‘शुद्धिकरण’ का मामला अब हिमाचल प्रदेश तक पहुंच गया है. इस मुद्दे के विरोध में मंगलवार को ऊना में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने RSS कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने भाजपा और RSS के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया.
प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मनुस्मृति की प्रतीकात्मक प्रति जलाकर जातिवाद के खिलाफ विरोध जताया. युवा कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि खड़गे के मंच का शुद्धिकरण किया जाना सामाजिक भेदभाव की मानसिकता को दर्शाता है.
‘भाजपा को पहले अपने मन का शुद्धिकरण करना चाहिए’
युवा कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अखिल अग्निहोत्री ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद मंच का कथित शुद्धिकरण किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों को किसी मंच का शुद्धिकरण करने से पहले अपने मन का शुद्धिकरण करना चाहिए.
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने जातिवाद के नाम पर राजनीति कर लोगों से वोट हासिल किए और अब उसी मानसिकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है.
खड़गे की जाति को लेकर भी उठाया सवाल
अखिल अग्निहोत्री ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे अनुसूचित जाति समाज से आते हैं और भाजपा को इससे किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने भाजपा से अपनी सोच बदलने और जाति के आधार पर भेदभाव की राजनीति बंद करने की मांग की.
उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस ने कम समय के नोटिस पर RSS कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है. उनके मुताबिक, आने वाले दिनों में भाजपा नेताओं के घरों और कार्यालयों का भी घेराव किया जा सकता है.
‘यह सिर्फ खड़गे का नहीं, पूरे समाज का अपमान’
युवा कांग्रेस नेता ने कहा कि कथित मंच शुद्धिकरण की घटना को केवल मल्लिकार्जुन खड़गे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए. उनके अनुसार, यह उस समाज का भी अपमान है, जिससे कांग्रेस अध्यक्ष आते हैं.
उन्होंने कहा कि जातिवाद के खिलाफ कांग्रेस और युवा कांग्रेस का संघर्ष आगे भी जारी रहेगा. युवा कांग्रेस ने आने वाले दिनों में भाजपा कार्यालयों के घेराव की भी चेतावनी दी है.
राजनीतिक विवाद और बढ़ने के आसार
खड़गे के मंच के कथित शुद्धिकरण को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. ऊना में युवा कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद हिमाचल में भी यह मुद्दा सियासी बहस का हिस्सा बन गया है. युवा कांग्रेस ने साफ किया है कि वह जातिगत भेदभाव के मुद्दे को लेकर आगे भी विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी.