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खड़गे के मंच के ‘शुद्धिकरण’ पर ऊना में बवाल, युवा कांग्रेस का RSS कार्यालय के बाहर प्रदर्शन

मल्लिकार्जुन खड़गे के मंच के कथित शुद्धिकरण के विरोध में ऊना में युवा कांग्रेस ने RSS कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने मनुस्मृति की प्रतीकात्मक प्रति जलाई.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 01, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 05:02 PM IST
खड़गे के मंच के ‘शुद्धिकरण’ पर ऊना में बवाल, युवा कांग्रेस का RSS कार्यालय के बाहर प्रदर्शन

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