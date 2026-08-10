/सेब सीजन के बीच सड़कों की बदहाली पर भाजपा का जनांदोलन, मनाली में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

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Manali News: सेब सीजन के बीच सड़कों की खराब स्थिति और आपदा के बाद क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत में कथित देरी को लेकर भाजपा ने मनाली में जनांदोलन किया. भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सड़क, विकास और बागवानों से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया.
प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता गोविंद सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर विकास कार्यों की अनदेखी करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सेब सीजन के दौरान सड़कों की बेहतर स्थिति बेहद जरूरी है, ताकि बागवान अपनी फसल समय पर मंडियों तक पहुंचा सकें.
आपदा के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों पर उठाए सवाल
गोविंद सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि वर्ष 2023 की आपदा में क्षतिग्रस्त हुई कई सड़कों की स्थिति अभी तक पूरी तरह नहीं सुधरी है. उन्होंने कहा कि खराब सड़कों का सीधा असर किसानों और बागवानों पर पड़ता है. सड़कें खराब होने के कारण फसल को मंडियों तक पहुंचाने में देरी होती है और कई बार बागवानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है.
उन्होंने कहा कि सेब सीजन शुरू होने से पहले सड़कों की मरम्मत को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी, लेकिन मौजूदा स्थिति को लेकर बागवानों और स्थानीय लोगों में नाराजगी है.
सरकार को लंबित काम जल्द पूरा करने की चेतावनी
पूर्व मंत्री ने प्रदेश सरकार से लंबित विकास कार्यों में तेजी लाने की मांग की. उन्होंने कहा कि सरकार के पास अभी समय है और उसे जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए गंभीरता से काम करना चाहिए.
उन्होंने दावा किया कि पिछले कुछ वर्षों में जिन विकास कार्यों को पूरा नहीं किया जा सका, उन्हें अब प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए.
2027 चुनाव को लेकर भी साधा निशाना
गोविंद सिंह ठाकुर ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भी कांग्रेस सरकार पर राजनीतिक हमला बोला. उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं किया तो जनता चुनाव में इसका जवाब देगी. भाजपा नेता ने दावा किया कि प्रदेश में भाजपा के पक्ष में माहौल बन रहा है और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी सत्ता में वापसी करेगी.
स्थानीय चुनावों के नतीजों का भी किया जिक्र
जनांदोलन के दौरान गोविंद सिंह ठाकुर ने हालिया स्थानीय निकाय चुनावों का हवाला देते हुए कहा कि नगर परिषद मनाली में भाजपा के सभी सात उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की और परिषद पर पार्टी का कब्जा हुआ. उन्होंने जिला परिषद के चारों वार्डों में भी भाजपा प्रत्याशियों की जीत का दावा किया.
उन्होंने नगर विकास खंड और कुल्लू विकास खंड के अध्यक्ष पदों पर भाजपा प्रतिनिधियों के चुने जाने का भी जिक्र किया. भाजपा नेता ने इन परिणामों को कांग्रेस के लिए राजनीतिक संदेश बताते हुए इन्हें वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले का “सेमीफाइनल” करार दिया.
उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा बहुमत हासिल कर सरकार बनाएगी और 50 से अधिक सीटें जीतेगी. हालांकि, ये दावे भाजपा नेता के राजनीतिक बयान हैं.
सड़कों की मरम्मत और बागवानों की समस्याएं उठाईं
भाजपा के जनांदोलन में सड़कों की बदहाली, आपदा प्रभावित मार्गों की मरम्मत में तेजी और सेब सीजन के दौरान बागवानों को होने वाली परेशानियों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया. प्रदर्शनकारियों ने सरकार से सड़क व्यवस्था सुधारने और बागवानों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने की मांग की.