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सेब सीजन के बीच सड़कों की बदहाली पर भाजपा का जनांदोलन, मनाली में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

सेब सीजन के बीच मनाली में सड़कों की बदहाली को लेकर भाजपा ने जनांदोलन किया. गोविंद सिंह ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए सड़क मरम्मत की मांग उठाई.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 10, 2026, 03:07 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 03:07 PM IST
सेब सीजन के बीच सड़कों की बदहाली पर भाजपा का जनांदोलन, मनाली में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

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