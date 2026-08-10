/सेब सीजन के बीच सड़कों की बदहाली पर भाजपा का जनांदोलन, मनाली में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

आपदा के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों पर उठाए सवाल

गोविंद सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि वर्ष 2023 की आपदा में क्षतिग्रस्त हुई कई सड़कों की स्थिति अभी तक पूरी तरह नहीं सुधरी है. उन्होंने कहा कि खराब सड़कों का सीधा असर किसानों और बागवानों पर पड़ता है. सड़कें खराब होने के कारण फसल को मंडियों तक पहुंचाने में देरी होती है और कई बार बागवानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है.