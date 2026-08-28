6 मील के पास ब्यास नदी में गिरी जीप, चालक लापता; मोबाइल और लाइसेंस बरामद, तलाश जारी

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Mandi News(नितेश सैनी): हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पंडोह के पास 6 मील इलाके में एक जीप अनियंत्रित होकर ब्यास नदी में जा गिरी. हादसे के बाद जीप चालक लापता है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने चालक की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है.
जानकारी के अनुसार, जीप नंबर HP 66 A 6528 का चालक रमेश चंद पुत्र जगत राम, निवासी कांढ़ी गांव, लाहुल से पंजाब के लिए गोभी लेकर जा रहा था. हणोगी के पास उसकी पंजाब के आढ़ती से फोन पर बात हुई थी. रमेश चंद ने बताया था कि वह हणोगी क्रॉस कर चुका है और सुबह तक पंजाब पहुंच जाएगा.
इसके बाद रात करीब 10 से 11 बजे के बीच 6 मील के पास जीप हादसे का शिकार हो गई. हादसे की जानकारी उस समय मिली, जब जीप सुबह तक पंजाब नहीं पहुंची. आढ़ती ने चालक को फोन किया, लेकिन फोन बजता रहा और किसी ने कॉल रिसीव नहीं की.
इसके बाद आढ़ती ने रमेश चंद के बड़े भाई बालक राम से संपर्क किया. पुलिस की मदद से मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की गई. लोकेशन के आधार पर जब घटनास्थल पर पहुंचे तो जीप ब्यास नदी में दुर्घटनाग्रस्त मिली.
हादसे के बाद जीप का एक हिस्सा नदी के पानी में समा गया था, जबकि जीप का कुछ हिस्सा और उसमें लदी गोभी नदी के किनारे झाड़ियों में बिखरी हुई मिली. घटनास्थल से चालक का मोबाइल फोन और ड्राइविंग लाइसेंस भी बरामद कर लिया गया है.
पंडोह पुलिस चौकी की टीम ने एसडीआरएफ की मदद से लापता चालक रमेश चंद की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस नदी में और उसके आसपास के क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चला रही है.
एसपी मंडी विनोद कुमार ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि जीप चालक लापता है और उसकी तलाश की जा रही है.