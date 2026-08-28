6 मील के पास ब्यास नदी में गिरी जीप, चालक लापता; मोबाइल और लाइसेंस बरामद, तलाश जारी

जानकारी के अनुसार, जीप नंबर HP 66 A 6528 का चालक रमेश चंद पुत्र जगत राम, निवासी कांढ़ी गांव, लाहुल से पंजाब के लिए गोभी लेकर जा रहा था. हणोगी के पास उसकी पंजाब के आढ़ती से फोन पर बात हुई थी. रमेश चंद ने बताया था कि वह हणोगी क्रॉस कर चुका है और सुबह तक पंजाब पहुंच जाएगा.