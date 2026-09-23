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मंडी-धर्मपुर NH पर दर्दनाक हादसा, JCB की चपेट में आने से 21 वर्षीय मजदूर की मौत

Mandi Accident: मंडी-धर्मपुर निर्माणाधीन NH पर फेगड़ू के पास JCB पलटने से 21 वर्षीय मजदूर नरेश सिंह की मौत हो गई. पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 23, 2026, 11:53 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 11:53 AM IST
मंडी-धर्मपुर NH पर दर्दनाक हादसा, JCB की चपेट में आने से 21 वर्षीय मजदूर की मौत

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