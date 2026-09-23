मंडी-धर्मपुर NH पर दर्दनाक हादसा, JCB की चपेट में आने से 21 वर्षीय मजदूर की मौत

Mandi News: मंडी-धर्मपुर निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग पर फेगड़ू के पास सड़क निर्माण कार्य के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया. यहां एक JCB मशीन अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसकी चपेट में आने से 21 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.