मंडी-धर्मपुर NH पर दर्दनाक हादसा, JCB की चपेट में आने से 21 वर्षीय मजदूर की मौत

राज्य चुनें
Mandi News: मंडी-धर्मपुर निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग पर फेगड़ू के पास सड़क निर्माण कार्य के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया. यहां एक JCB मशीन अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसकी चपेट में आने से 21 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.
मृतक की पहचान नरेश सिंह (21) पुत्र शाम लाल, निवासी गांव सरार, बाप, जिला उधमपुर, जम्मू-कश्मीर के रूप में हुई है. नरेश सिंह मंडी-धर्मपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य में मजदूर के तौर पर काम कर रहा था.
JCB पलटने से मशीन के नीचे दबा मजदूर
जानकारी के अनुसार फेगड़ू के पास इन दिनों मंडी-धर्मपुर NH के निर्माण का काम चल रहा है. इसी दौरान निर्माण कार्य में लगी JCB अचानक असंतुलित होकर पलट गई. इस दौरान वहां काम कर रहा नरेश सिंह मशीन की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया.
हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद कंपनी के कर्मचारियों और अन्य मजदूरों ने बचाव कार्य शुरू किया. कड़ी मशक्कत के बाद नरेश को JCB के नीचे से बाहर निकाला गया और उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. हालांकि डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.
पुलिस ने शुरू की हादसे की जांच
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार JCB का अचानक संतुलन बिगड़ना हादसे की वजह माना जा रहा है, लेकिन दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही चलेगा.
पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। हादसे की सूचना नरेश के परिवार को दे दी गई है.
एसपी मंडी ने की हादसे की पुष्टि
एसपी मंडी विनोद कुमार ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है. कंपनी की ओर से भी आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है.
21 वर्षीय नरेश सिंह की हादसे में मौत से उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. वहीं, निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए इस हादसे ने निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा इंतजामों और मजदूरों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.