Mandi Landslide: मंडी-धर्मपुर NH पर भयानक लैंडस्लाइड! हाईवे बंद, 9 परिवार खतरे में—लोगों में दहशत

Mandi Landslide: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में मंडी-धर्मपुर नेशनल हाईवे-003 पर रोपड़ू नाला के पास हुए भीषण भूस्खलन ने इलाके में दहशत फैला दी है. कोटली क्षेत्र में अचानक पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और चट्टानें गिरने से हाईवे पूरी तरह बंद हो गया, जिससे यातायात ठप पड़ गया.

पलभर में मलबे से पटा हाईवे

भूस्खलन इतना तेज था कि कुछ ही क्षणों में सड़क पूरी तरह मलबे से भर गई. मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो भी बनाया, जिसमें पहाड़ी से लगातार पत्थर गिरते नजर आए. पहाड़ी में आई दरारों के चलते आगे भी भूस्खलन का खतरा बना हुआ है.

लंबा जाम, यात्रियों को परेशानी

हाईवे बंद होने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यात्रियों को घंटों तक फंसे रहना पड़ा. प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन भारी मलबे के कारण सड़क बहाल होने में समय लग सकता है.

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9 परिवार खतरे में, गौशालाएं क्षतिग्रस्त

इस हादसे का असर आसपास के रिहायशी इलाकों पर भी पड़ा है. मलबे की चपेट में आने से दो गौशालाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जबकि 9 परिवारों के 42 लोग खतरे के दायरे में आ गए हैं. प्रशासन ने एहतियातन दो परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया है और बाकी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

प्रशासन अलर्ट मोड पर

एसडीएम कोटली जगदीश चंद ने मौके का दौरा कर स्थिति को संवेदनशील बताया. उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद दी जा रही है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है.

स्थानीय प्रतिनिधियों के अनुसार, पहाड़ी में आई दरारों के कारण लोगों में डर का माहौल है और कई परिवार अभी भी जोखिम के बीच रह रहे हैं.

लोगों से अपील

प्रशासन ने लोगों से इस मार्ग से बचने और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील की है. साथ ही, किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं.