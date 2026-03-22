Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3149637
Himachal PradeshMandi Landslide: मंडी-धर्मपुर NH पर भयानक लैंडस्लाइड! हाईवे बंद, 9 परिवार खतरे में—लोगों में दहशत

Mandi Landslide: मंडी-धर्मपुर NH पर भयानक लैंडस्लाइड! हाईवे बंद, 9 परिवार खतरे में—लोगों में दहशत

Himachal Landslide News: हिमाचल प्रदेश के मंडी-धर्मपुर NH-003 पर भीषण भूस्खलन से हाईवे बंद, 9 परिवार खतरे में, दो गौशालाएं क्षतिग्रस्त, प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 22, 2026, 10:41 AM IST

Trending Photos

Mandi Landslide: मंडी-धर्मपुर NH पर भयानक लैंडस्लाइड! हाईवे बंद, 9 परिवार खतरे में—लोगों में दहशत

Mandi Landslide: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में मंडी-धर्मपुर नेशनल हाईवे-003 पर रोपड़ू नाला के पास हुए भीषण भूस्खलन ने इलाके में दहशत फैला दी है. कोटली क्षेत्र में अचानक पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और चट्टानें गिरने से हाईवे पूरी तरह बंद हो गया, जिससे यातायात ठप पड़ गया.

पलभर में मलबे से पटा हाईवे
भूस्खलन इतना तेज था कि कुछ ही क्षणों में सड़क पूरी तरह मलबे से भर गई. मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो भी बनाया, जिसमें पहाड़ी से लगातार पत्थर गिरते नजर आए. पहाड़ी में आई दरारों के चलते आगे भी भूस्खलन का खतरा बना हुआ है.

लंबा जाम, यात्रियों को परेशानी
हाईवे बंद होने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यात्रियों को घंटों तक फंसे रहना पड़ा. प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन भारी मलबे के कारण सड़क बहाल होने में समय लग सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

9 परिवार खतरे में, गौशालाएं क्षतिग्रस्त
इस हादसे का असर आसपास के रिहायशी इलाकों पर भी पड़ा है. मलबे की चपेट में आने से दो गौशालाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जबकि 9 परिवारों के 42 लोग खतरे के दायरे में आ गए हैं. प्रशासन ने एहतियातन दो परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया है और बाकी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

प्रशासन अलर्ट मोड पर
एसडीएम कोटली जगदीश चंद ने मौके का दौरा कर स्थिति को संवेदनशील बताया. उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद दी जा रही है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है.

स्थानीय प्रतिनिधियों के अनुसार, पहाड़ी में आई दरारों के कारण लोगों में डर का माहौल है और कई परिवार अभी भी जोखिम के बीच रह रहे हैं.

लोगों से अपील
प्रशासन ने लोगों से इस मार्ग से बचने और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील की है. साथ ही, किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं.

TAGS

mandi landslideHimachal LandslideHimachal Pradesh

Trending news

mandi landslide
मंडी-धर्मपुर NH पर भयानक लैंडस्लाइड! हाईवे बंद, 9 परिवार खतरे में—लोगों में दहशत
Laljit Singh Bhullar FIR
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ VIDEO ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ, ਹੁਣ FIR; ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
punjab weather
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਮੀਂਹ, ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 22 ਮਾਰਚ 2026
Punjab Farmer
ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਖ਼ਸ ਖ਼ਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੋਸਤ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ
Giani Harpreet Singh
DM ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸੁਸਾਈਡ ਮਾਮਲਾ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
​Shiromani Akali Dal
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ AAP ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
CM Bhagwant Mann
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ
meet hayer
ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ
CM Bhagwant Mann
ਵਿਆਪਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ- CM