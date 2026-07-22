Mandi Accident: जयदेवी के पास गहरी खाई में गिरी फॉर्च्यूनर, चमत्कारिक रूप से बची चालक की जान

राज्य चुनें
Mandi New: मंडी जिले के सुंदरनगर उपमंडल में मंगलवार देर शाम एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया. बीएसएल पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत जयदेवी के समीप भगयार में सुंदरनगर से रामपुर जा रही एक फॉर्च्यूनर अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन राहत की बात यह रही कि चालक की जान बच गई.
जानकारी के अनुसार, फॉर्च्यूनर (HP31E-0057) को भोजपुर निवासी जतिन सैनी चला रहे थे. जयदेवी के पास पहुंचते ही चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा, जिससे गाड़ी कई फीट नीचे खाई में जा गिरी.
स्थानीय लोगों ने की तत्काल मदद
हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने मौके पर पहुंचकर चालक को सुरक्षित बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी. समय रहते मिली मदद के कारण बड़ा हादसा टल गया.
पुलिस ने शुरू की जांच
सूचना मिलते ही बीएसएल पुलिस थाना की टीम घटनास्थल पर पहुंची और दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दुर्घटना तेज रफ्तार, फिसलन या किसी अन्य वजह से हुई.
वाहन को भारी नुकसान
हादसे में चालक को गंभीर चोट नहीं आई, जबकि फॉर्च्यूनर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. वाहन को खाई से बाहर निकालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.
पुलिस की अपील
डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने बताया कि चालक सुरक्षित है और मामले की जांच जारी है. उन्होंने लोगों से बरसात के मौसम में पहाड़ी सड़कों पर सावधानीपूर्वक वाहन चलाने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने और जोखिम भरे ओवरटेक से बचने की अपील की है.