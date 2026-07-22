Mandi Accident: जयदेवी के पास गहरी खाई में गिरी फॉर्च्यूनर, चमत्कारिक रूप से बची चालक की जान

Mandi New: मंडी जिले के सुंदरनगर उपमंडल में मंगलवार देर शाम एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया. बीएसएल पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत जयदेवी के समीप भगयार में सुंदरनगर से रामपुर जा रही एक फॉर्च्यूनर अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन राहत की बात यह रही कि चालक की जान बच गई.