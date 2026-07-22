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Mandi Accident: जयदेवी के पास गहरी खाई में गिरी फॉर्च्यूनर, चमत्कारिक रूप से बची चालक की जान

Mandi Accident: हिमाचल के मंडी जिले में जयदेवी के पास एक फॉर्च्यूनर गहरी खाई में गिर गई. हादसे में वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन चालक सुरक्षित बच गया. पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 22, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 03:50 PM IST
Mandi Accident: जयदेवी के पास गहरी खाई में गिरी फॉर्च्यूनर, चमत्कारिक रूप से बची चालक की जान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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