गोहर के नौण मेले में गैस सिलेंडर में लगी आग, लोगों की सतर्कता से टला बड़ा हादसा

मिठाई की दुकान से शुरू हुई आग

जानकारी के अनुसार, आग युगल हलवाई की दुकान पर लगी, जहां भट्ठी से जुड़े गैस सिलेंडर ने अचानक आग पकड़ ली. आग लगते ही आसपास मौजूद लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. स्थानीय व्यापारियों और ग्रामीणों ने तुरंत आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन सिलेंडर से लगातार गैस निकलने के कारण आग तब तक जलती रही, जब तक गैस पूरी तरह खत्म नहीं हो गई.