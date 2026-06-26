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गोहर के नौण मेले में गैस सिलेंडर में लगी आग, लोगों की सतर्कता से टला बड़ा हादसा

Fire News: मंडी के गोहर स्थित नौण मेले में मिठाई की दुकान पर गैस सिलेंडर में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद मेले की सुरक्षा व्यवस्था और अग्निशमन इंतजामों पर सवाल उठे.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 26, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:52 PM IST
गोहर के नौण मेले में गैस सिलेंडर में लगी आग, लोगों की सतर्कता से टला बड़ा हादसा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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