गोहर के नौण मेले में गैस सिलेंडर में लगी आग, लोगों की सतर्कता से टला बड़ा हादसा

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Mandi News: मंडी जिले के गोहर उपमंडल में आयोजित प्रसिद्ध एक दिवसीय नौण मेले में शुक्रवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक मिठाई की दुकान पर रखे गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई. आग की लपटें तेजी से उठने लगीं, जिससे मेले में मौजूद लोगों में दहशत फैल गई. हालांकि स्थानीय लोगों और व्यापारियों की सूझबूझ से समय रहते स्थिति पर काबू पा लिया गया और कोई जनहानि नहीं हुई.
मिठाई की दुकान से शुरू हुई आग
जानकारी के अनुसार, आग युगल हलवाई की दुकान पर लगी, जहां भट्ठी से जुड़े गैस सिलेंडर ने अचानक आग पकड़ ली. आग लगते ही आसपास मौजूद लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. स्थानीय व्यापारियों और ग्रामीणों ने तुरंत आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन सिलेंडर से लगातार गैस निकलने के कारण आग तब तक जलती रही, जब तक गैस पूरी तरह खत्म नहीं हो गई.
दुकानों को हुआ नुकसान
इस घटना में युगल हलवाई की दुकान का अधिकांश सामान जलकर नष्ट हो गया. वहीं पास की दुकान, जो कुलदीप चंद की बताई जा रही है, उसके फ्रंट पर लगी ग्लास भी आग की तेज गर्मी से चटककर टूट गई, जिससे उसे भी नुकसान पहुंचा.
अग्निशमन विभाग को नहीं मिली सूचना
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटना के दौरान लोग आग बुझाने में जुटे रहे, जिसके चलते करीब सात किलोमीटर दूर स्थित गोहर (चैलचौक-जासन) अग्निशमन विभाग को समय पर सूचना नहीं दी जा सकी.
अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें घटना की कोई जानकारी नहीं मिली थी. उनका कहना है कि यदि समय पर सूचना मिल जाती तो दमकल दल मौके पर पहुंचकर आग पर जल्द काबू पा सकता था और नुकसान को कम किया जा सकता था.
सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन मेले में हुई आगजनी ने सुरक्षा इंतजामों और आपातकालीन व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों ने मांग की है कि भविष्य में ऐसे बड़े आयोजनों में पर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था, फायर एक्सटिंग्विशर, गैस सुरक्षा उपाय और त्वरित आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके.