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मंडी के हरबाग में सड़क पर पलटा ट्रक, चालक घायल; सड़क पर बिखरीं सेब की पेटियां

Mandi Accident News: सुंदरनगर के हरबाग में चंडीगढ़-मनाली फोरलेन पर ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक घायल हुआ, जबकि सड़क पर सेब की पेटियां बिखर गईं।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 07, 2026, 08:44 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 08:44 AM IST
मंडी के हरबाग में सड़क पर पलटा ट्रक, चालक घायल; सड़क पर बिखरीं सेब की पेटियां

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Manpreet Singh

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Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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