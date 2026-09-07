मंडी के हरबाग में सड़क पर पलटा ट्रक, चालक घायल; सड़क पर बिखरीं सेब की पेटियां

राज्य चुनें
Mandi Accident News(नितेश सैनी): हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में चंडीगढ़-मनाली फोरलेन पर सोमवार सुबह एक सड़क हादसा हो गया. सुंदरनगर के हरबाग में एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया. हादसे के बाद ट्रक में लदी सेब की पेटियां सड़क पर बिखर गईं. राहत की बात रही कि दुर्घटना में ट्रक चालक को मामूली चोटें ही आईं और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है.
हरबाग के पास अचानक बिगड़ा ट्रक का संतुलन
जानकारी के अनुसार ट्रक हरबाग के समीप पहुंचा ही था कि अचानक चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा. इसके बाद ट्रक सड़क पर पलट गया और उसमें लदी सेब की पेटियां सड़क पर गिरकर बिखर गईं.
हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई. लोगों ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर घायल चालक की मदद की और पुलिस को हादसे की सूचना दी.
एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया घायल चालक
घायल चालक को एंबुलेंस की मदद से स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया. चिकित्सकों ने उसकी हालत खतरे से बाहर बताई है. हादसे में चालक को मामूली चोटें आई हैं.
पुलिस ने शुरू की हादसे की जांच
सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने हादसे के कारणों को लेकर आवश्यक जानकारी जुटाई और जांच शुरू कर दी.
ट्रक के सड़क पर पलटने और सेब की पेटियां बिखरने के कारण चंडीगढ़-मनाली फोरलेन पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
मामले की पुष्टि करते हुए एसपी मंडी विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है.