मंडी के हरबाग में सड़क पर पलटा ट्रक, चालक घायल; सड़क पर बिखरीं सेब की पेटियां

Mandi Accident News(नितेश सैनी)​: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में चंडीगढ़-मनाली फोरलेन पर सोमवार सुबह एक सड़क हादसा हो गया. सुंदरनगर के हरबाग में एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया. हादसे के बाद ट्रक में लदी सेब की पेटियां सड़क पर बिखर गईं. राहत की बात रही कि दुर्घटना में ट्रक चालक को मामूली चोटें ही आईं और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है.