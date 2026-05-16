मंडी में बड़ा हादसा टला, खड्ड में गिरी बाइक, लोहे के एंगल में फंसने से बची युवक की जान

Mandi Accident News(नितेश सैनी): हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के व्यस्त आईटीआई चौक पर शुक्रवार दोपहर एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया. तेज रफ्तार बाइक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगी लोहे की रेलिंग तोड़ते हुए सीधे सुकेती खड्ड में जा गिरी. हादसे के दौरान बाइक चालक युवक लोहे के एंगल में फंस गया, जिससे उसकी जान बाल-बाल बच गई। यदि युवक सीधे खड्ड में गिर जाता तो हादसा और भी भयावह हो सकता था.

प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसा शुक्रवार दोपहर करीब पौने तीन बजे हुआ. घायल युवक की पहचान 19 वर्षीय लीलाधर पुत्र पूर्ण चंद निवासी गांव गनौड़, तहसील बालीचौकी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि युवक बाइक पर सवार होकर बस स्टैंड की ओर से बाजार की तरफ जा रहा था. जैसे ही वह आईटीआई चौक के समीप पहुंचा, अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए नीचे खड्ड में जा गिरी.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा इतना खतरनाक था कि मौके पर मौजूद लोग दहशत में आ गए. बाइक नीचे खड्ड में गिर गई, जबकि युवक लोहे के एंगल में फंसकर लटक गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत शोर मचाकर मदद के लिए लोगों को बुलाया। मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने भी तत्परता दिखाते हुए स्थानीय लोगों की सहायता से युवक को सुरक्षित बाहर निकाला.

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इसके बाद घायल युवक को तुरंत थ्री-व्हीलर के माध्यम से जोनल अस्पताल मंडी पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक उपचार किया. युवक की हालत को देखते हुए उसे बाद में मेडिकल कॉलेज नेरचौक रेफर कर दिया गया. चिकित्सकों के अनुसार युवक की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है.

घटना की सूचना मिलते ही हिमाचल प्रदेश पुलिस की सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. एसपी विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस हादसे के कारणों की गहनता से जांच कर रही है.