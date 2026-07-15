मंडी मेयर को शपथ न दिलाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, राज्य सरकार और डीसी से मांगा जवाब

Mandi News: मंडी नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर सुमन को अब तक शपथ नहीं दिलाए जाने का मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गया है. मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और उपायुक्त (डीसी) मंडी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी.