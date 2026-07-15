मंडी मेयर को शपथ न दिलाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, राज्य सरकार और डीसी से मांगा जवाब

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Mandi News: मंडी नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर सुमन को अब तक शपथ नहीं दिलाए जाने का मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गया है. मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और उपायुक्त (डीसी) मंडी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी.
हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
महापौर सुमन की ओर से दायर याचिका पर न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की एकल पीठ ने सुनवाई की. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता नंदलाल ठाकुर ने अदालत में पक्ष रखा.
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए उपायुक्त मंडी को कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. साथ ही राज्य सरकार से भी अगली सुनवाई से पहले अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है.
क्या है पूरा मामला?
याचिका के अनुसार, 29 जून 2026 को मंडी नगर निगम के महापौर का चुनाव पूरा हो चुका था और सुमन निर्वाचित हुई थीं. इसके बावजूद अब तक उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ नहीं दिलाई गई और न ही पदभार संभालने की अनुमति दी गई है.
याचिकाकर्ता का कहना है कि शपथ नहीं होने के कारण वह अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पा रही हैं.
प्रशासनिक कार्यों पर भी असर का दावा
याचिका में कहा गया है कि महापौर के पदभार ग्रहण न कर पाने से नगर निगम के प्रशासनिक कार्य, विकास परियोजनाएं और नागरिक सेवाएं प्रभावित हो रही हैं. इसका असर सीधे आम जनता पर पड़ रहा है.
याचिकाकर्ता ने अदालत से आग्रह किया है कि निर्वाचित महापौर को जल्द शपथ दिलाकर पदभार ग्रहण करने की अनुमति सुनिश्चित की जाए, ताकि नगर निगम का कामकाज सुचारु रूप से संचालित हो सके.