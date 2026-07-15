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मंडी मेयर को शपथ न दिलाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, राज्य सरकार और डीसी से मांगा जवाब

Himachal High Court: मंडी नगर निगम की नवनिर्वाचित मेयर सुमन को शपथ न दिलाने का मामला हिमाचल हाईकोर्ट पहुंच गया. कोर्ट ने राज्य सरकार और डीसी मंडी से जवाब तलब किया है. अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 15, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 05:52 PM IST
मंडी मेयर को शपथ न दिलाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, राज्य सरकार और डीसी से मांगा जवाब
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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