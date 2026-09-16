/मंडी में सायर पर्व की धूम, चौहाटा से सेरी बाजार तक सजीं अखरोट और पारंपरिक सामग्री की दुकानें

Mandi News: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पारंपरिक सायर पर्व को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है. वीरवार को मनाए जाने वाले इस पर्व की तैयारियों के लिए बुधवार को मंडी शहर के चौहाटा से लेकर सेरी बाजार तक जगह-जगह सायर की बुटियां, अखरोट और पूजा सामग्री की दुकानें सजी नजर आईं. ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे किसानों और स्थानीय विक्रेताओं ने पर्व से जुड़ी पारंपरिक वस्तुओं की दुकानें लगाईं, जहां खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ जुटी रही.