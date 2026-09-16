/मंडी में सायर पर्व की धूम, चौहाटा से सेरी बाजार तक सजीं अखरोट और पारंपरिक सामग्री की दुकानें

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Mandi News: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पारंपरिक सायर पर्व को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है. वीरवार को मनाए जाने वाले इस पर्व की तैयारियों के लिए बुधवार को मंडी शहर के चौहाटा से लेकर सेरी बाजार तक जगह-जगह सायर की बुटियां, अखरोट और पूजा सामग्री की दुकानें सजी नजर आईं. ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे किसानों और स्थानीय विक्रेताओं ने पर्व से जुड़ी पारंपरिक वस्तुओं की दुकानें लगाईं, जहां खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ जुटी रही.
सायर पर्व हिमाचल की लोक संस्कृति और कृषि परंपराओं से जुड़ा महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है. मान्यता के अनुसार बरसात के मौसम के गुजर जाने और लोगों के सुरक्षित रहने की खुशी में यह पर्व मनाया जाता है. इस अवसर पर नई फसल से प्राप्त अनाज और कृषि उपज को पूजा में शामिल कर प्रकृति और ईश्वर के प्रति आभार जताने की परंपरा है.
अखरोट और सायर की बुटियों की खूब हुई खरीदारी
मंडी शहर के बाजारों में बुधवार को लोग सायर पूजन के लिए जरूरी सामान खरीदते नजर आए. धान और अन्य अनाज से तैयार सायर खट्टा, पेठू और दूसरी पारंपरिक वस्तुओं की मांग रही. इसके साथ ही अखरोट की दुकानों पर भी काफी चहल-पहल देखने को मिली.
सायर पर्व में अखरोट का विशेष महत्व माना जाता है. पूजा के अलावा लोग बड़े-बुजुर्गों को द्रुब देने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए भी अखरोट खरीदते हैं. बाजार में अलग-अलग आकार और गुणवत्ता के अखरोट बिक्री के लिए उपलब्ध रहे.
कई लोग परिवार के साथ बाजार पहुंचे और पर्व से संबंधित सामग्री की खरीदारी की. ग्रामीण क्षेत्रों से आए विक्रेताओं के कारण शहर के बाजारों में पारंपरिक पर्व की झलक भी देखने को मिली.
बरसात के बाद सुरक्षित रहने की खुशी का पर्व
स्थानीय लोगों के अनुसार सायर केवल पूजा-पाठ तक सीमित पर्व नहीं है, बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात के कठिन दौर के बाद सुरक्षित जीवन, नई फसल और खुशहाली के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर भी है.
बरसात के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, भारी बारिश और अन्य प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. बारिश का मौसम गुजरने के बाद लोग सायर पर्व के जरिए परिवार की सुख-शांति और समृद्धि की कामना करते हैं.
नई फसल की पूजा कर मांगी खुशहाली
सायर पर्व के दिन घरों में नई फसल से प्राप्त अनाज और अन्य कृषि उत्पादों की पूजा की जाती है. लोग अच्छी पैदावार, परिवार की सुख-समृद्धि और बेहतर भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं. साथ ही बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने की परंपरा भी निभाई जाती है.
वीरवार को मंडी में रहेगा अवकाश
सायर पर्व को देखते हुए मंडी जिला प्रशासन ने वीरवार को जिले में अवकाश घोषित किया है. इसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर मंडी शहर तक लोग पर्व मनाने की तैयारियों में जुटे हैं.
बुधवार को बाजारों में नजर आई भीड़ से यह भी स्पष्ट हुआ कि मंडी में लोगों का अपनी लोक परंपराओं और कृषि संस्कृति से जुड़ाव आज भी कायम है. वीरवार को जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में सायर पर्व पारंपरिक रीति-रिवाजों और पूजा-अर्चना के साथ मनाया जाएगा.