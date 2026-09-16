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मंडी में सायर पर्व की धूम, चौहाटा से सेरी बाजार तक सजीं अखरोट और पारंपरिक सामग्री की दुकानें

Mandi Sair Festival: मंडी में सायर पर्व को लेकर चौहाटा से सेरी बाजार तक रौनक बढ़ गई है. अखरोट, सायर खट्टा और पारंपरिक सामग्री की खरीदारी के साथ नई फसल की पूजा की तैयारी.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 16, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 05:40 PM IST
मंडी में सायर पर्व की धूम, चौहाटा से सेरी बाजार तक सजीं अखरोट और पारंपरिक सामग्री की दुकानें

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