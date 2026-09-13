मंडी में सर्पदंश से दो मासूम भाई-बहन की मौत, एक ही घर के बुझ गए दो चिराग

राज्य चुनें
Mandi News: मंडी जिले के कोटली क्षेत्र के सेहली गांव में सर्पदंश की दर्दनाक घटना में दो मासूम भाई-बहन की मौत हो गई. मृतकों की पहचान 9 वर्षीय काव्या और उसके 6 वर्षीय छोटे भाई नक्ष के रूप में हुई है. एक ही परिवार के दो बच्चों की अचानक मौत से पूरे गांव में शोक की लहर है और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.
जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर शाम दोनों बच्चे रोजाना की तरह घर लौटे थे. परिवार के साथ खाना खाने के बाद दोनों कुछ देर घर में खेलते रहे और रात करीब 9:30 बजे अपने कमरे में सोने चले गए. किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों बाद परिवार के सामने इतनी बड़ी त्रासदी खड़ी हो जाएगी.
शनिवार तड़के करीब 2:30 बजे काव्या की नींद खुली और उसने परिजनों को पेट में तेज दर्द होने की बात बताई. परिवार के सदस्य उसे संभाल ही रहे थे कि कुछ देर बाद नक्ष ने भी पेट में तेज दर्द की शिकायत की. शुरुआत में परिजनों ने इसे सामान्य पेट दर्द या अन्य स्वास्थ्य समस्या समझा और घर पर ही राहत देने का प्रयास किया.
कुछ ही देर में दोनों बच्चों की हालत बिगड़ने लगी। इसी दौरान परिजनों की नजर घर के मुख्य दरवाजे के पास एक बड़े काले सांप पर पड़ी. सांप को देखकर उन्हें दोनों बच्चों के सर्पदंश का संदेह हुआ. इसके बाद परिजन दोनों को तुरंत उपचार के लिए जोनल अस्पताल मंडी ले गए.
दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल नेरचौक रेफर कर दिया. हालांकि, नेरचौक मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर आपातकालीन विभाग में डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही दोनों की मौत हो चुकी थी.
पोस्टमार्टम में सर्पदंश से मौत की पुष्टि
12 सितंबर की सुबह करीब 7:26 बजे नेरचौक मेडिकल कॉलेज से पुलिस को घटना की सूचना मिली. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया. चिकित्सकीय जांच में दोनों बच्चों की मौत का कारण सांप के विष का शरीर में तेजी से फैलना बताया गया. मामले से जुड़े आवश्यक विसरा और अन्य कानूनी नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं.
एसपी मंडी विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जा रही है. पोस्टमार्टम के बाद दोनों बच्चों के शव परिजनों को सौंप दिए गए.
एक ही घर से दो मासूमों की अर्थियां उठने से सेहली गांव का माहौल गमगीन है. जिन बच्चों की किलकारियों से घर चहकता था, वहां अब मातम पसरा है. इस हृदयविदारक घटना ने पूरे क्षेत्र को गहरे सदमे में डाल दिया है.