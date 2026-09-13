मंडी में सर्पदंश से दो मासूम भाई-बहन की मौत, एक ही घर के बुझ गए दो चिराग

पोस्टमार्टम में सर्पदंश से मौत की पुष्टि

12 सितंबर की सुबह करीब 7:26 बजे नेरचौक मेडिकल कॉलेज से पुलिस को घटना की सूचना मिली. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया. चिकित्सकीय जांच में दोनों बच्चों की मौत का कारण सांप के विष का शरीर में तेजी से फैलना बताया गया. मामले से जुड़े आवश्यक विसरा और अन्य कानूनी नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं.