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मंडी में सर्पदंश से दो मासूम भाई-बहन की मौत, एक ही घर के बुझ गए दो चिराग

Mandi Snake Bite: मंडी के सेहली गांव में सर्पदंश से 9 वर्षीय काव्या और 6 वर्षीय नक्ष की मौत हो गई. दोनों की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 13, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 12:35 PM IST
मंडी में सर्पदंश से दो मासूम भाई-बहन की मौत, एक ही घर के बुझ गए दो चिराग

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